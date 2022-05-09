AMD董事長蘇姿丰 將闡述高效能運算體驗

外貿協會表示，邀請AMD董事長暨執行長蘇姿丰博士擔任2022 COMPUTEX CEO Keynote的第一位主講者，以「AMD推升高效能運算體驗」為題，於5月23日下午2點於COMPUTEX線上平台發表主題演講。

蘇姿丰對再次受邀參與COMPUTEX感到十分榮幸，這是她第三度在此全球盛會上發表主題演講。蘇姿丰表示，高效能運算在我們日常生活中扮演非常關鍵的角色，AMD致力於不斷突破效能與創新的極限。在今（2022）年的COMPUTEX，AMD將分享AMD如何與廣大的產業體系合作夥伴聯手加速高效能運算的創新。

AMD作為高效能與自行調適運算的領導者，擁有業界中陣容最強大的頂尖運算、繪圖、FPGA和自行調適SoC產品。在CEO Keynote中，蘇姿丰將分享AMD的願景，透過新一代行動與桌上型PC的創新成果，推動PC體驗的發展與演進。結合頂尖CPU、GPU和軟體，AMD與產業體系合作夥伴將為遊戲玩家、狂熱級玩家以及創作者帶來突破效能與領先業界的體驗。

台北國際電腦展（COMPUTEX 2022）將於今年5月24日至27日在台北南港展覽館1館盛大舉辦，線上展DigitalGO於5月24日至6月6日同步展開，展覽期間外貿協會舉辦廣受專業人士歡迎的COMPUTEX CEO Keynotes & Forum，邀請全球產業巨擘共同探討疫後新策略。