元宇宙潮流興起 清大KT科藝競賽首發元宇宙創新獎

近2年「元宇宙」（Metaverse）從默默無聞躍身為炙手可熱的時代新寵兒，台灣也搭上此新潮流，5日由國立清華大學主辦第十七屆KT科藝競賽，首發「元宇宙創新獎」盛大登場。清華大學科技藝術研究中心攜手MyMoji精心設計別開生面的「點燈儀式」，讓與會貴賓與分身共同點燈，期望一起見證歷史，開創元宇宙新契機、新視野。

清華大學科技藝術研究中心攜手MyMoji舉辦「點燈儀式」，讓與會貴賓與分身共同點燈。圖／佳能國際提供

1992 年尼爾·史蒂文森（Neal Stephenson）出版一本科幻小說《潰雪（Snow Crash）》，書裡提到：「戴上那個設備，透過紅藍黃三色光芒映入眼中的世界，我們進入元宇宙（Metaverse）」，那是人類世界第一次出現這個概念。而2021年10月Facebook創始人馬克•佐克柏改名為「Meta」，並宣布公司正式轉入元宇宙國際大趨勢。霎時間受到全球高度矚目與興奮，揚帆啟航準備迎向元宇宙的新未來。

因應元宇宙在全球形成熱議，國際相關獎項逐漸出現。全球第一個NFT藝術競賽（NFTART AWARD」於2021年由 XANALIA NFT平台和VR Metaverseee共同舉行，主要鼓勵和支持國際NFT藝術創作。2021年英國時尚大獎(British Fashion Awards)也新增元宇宙設計（Metaverse Design）類別，響應與迎接元宇宙來臨。2021年12月由CIFF中國家博會、Design Player設計玩家及中國設計聯盟網聯合主辦「上海第48屆中國家博會」，正式啟動「全球元點設計大獎」。

KT科藝競賽期許能培養更多具有專業科學知識與藝術創作能力的跨域菁英人才，讓科技結合人文藝術應用更廣與前瞻性的領域。延續過去的成果，今年特別增設台灣首發的「元宇宙創新獎」，特別邀請台灣元宇宙神人寶博士葛如鈞助理教授擔任召集人，成立該獎項是為鼓勵學生提出具備區塊鏈特性、運用 NFT 特質如「錢包空投」、「智能合約」、「GameFi」、「Web3社群機制」或依據元宇宙架構及特性提出關於虛擬分身、鏈上數據以及虛擬土地等創意概念進行創作。另外，首度使用 Phygital 技術設計NFT獎盃，讓 KT17 頒予實體獎盃外，也同步授與得獎團隊 KT-NFT獎盃。

近年「ESG企業永續經營」概念快速興起，企業熱烈參與社會責任，也是當今全球市場的熱門主要議題。佳能國際號召重視ESG企業共同贊助並推動台灣首發「元宇宙創新獎」舉辦以及協助台灣元宇宙創新產業發展，包含台灣惠普、智冠科技、AniFlix動畫短片線上平台、佐臻、數字王國科技、霹靂國際多媒體、台灣大哥大、美國富國銀行、健康亞洲、振曜科技、渡簬企業、遊戲橘子、雷亞遊戲、元培醫事大學等重視ESG的夥伴皆共同響應。

佳能國際號召重視ESG企業與台灣區塊鏈大學聯盟共同協辦，贊助推動「元宇宙創新獎」，全力協助透過業界提供各種資源贊助及在校同學於產業實習合作輔導，培育優質跨域人才。產官學實際參與座談會、評選會、成果展出與頒獎典禮等，分享業界最新資訊與實務經驗，積極與參賽師生團隊密切接軌，提供更豐富多元競賽類型來幫助學生累積經驗，開創嶄新體驗，讓傑出青年在舞台上發光發熱，且輔導獲獎團隊後續發展，讓參賽創新作品與市場有效連結。

未來期望產學合作能輔導更多具潛力的得獎者，持續開發創作且培養更多元宇宙優秀創意人才，激發台灣在元宇宙的研發與產業應用能力，跨域創新開創全球新藍海商機，讓台灣元宇宙發展順利接軌國際市場，走向世界舞台。

二樓體驗區可感受台灣惠普(VR頭盔裝置)、佐臻(首創AR眼鏡)、數字王國(Ai x 虛擬人)等企業夥伴的科技創新技術與沈浸式互動遊戲體驗，讓現場民眾能直接走進元宇宙世界，瞭解元宇宙的發展與運用。