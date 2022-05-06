MetaCity M「官方土地分潤證NFT」第二波同步販售

由Gamamobi遊戲平台所研發的首款開放世界元宇宙手機/電腦遊戲《MetaCity M》，在日前釋出了全球代言人之後，於全球各大社群論壇造成轟動及迴響，緊接而上的是官方這次公布了第二波土地的正式販售時間和售價，更同步釋出了遊戲最新開發畫面影片，讓玩家提前一窺元宇宙世界的最新樣貌。《MetaCity M》遊戲影片：https://youtu.be/pLf-m7skAqw

元宇宙時代來臨 第二波土地銷售與「土地分潤證NFT」開賣資訊搶先公開

繼第一波土地熱烈販售完畢後，持有土地的玩家已經超過一萬人，而第二波土地NFT預售也將於5月10日 PM 12：00(GMT +8)正式展開，屆時將開放全球搶購遊戲上第一顆星球「泰坦星」共計60,000筆的土地，玩家除可使用虛擬貨幣(WETH 0.17)購買土地之外，同時也開放更優惠方便的信用卡(USD 499)購買管道；不僅如此，官方也同步推出「土地分潤證NFT」販售，讓玩家可以直接享有官方土地租金的每週分潤，獲取更多利益！

MetaCity M第二波土地NFT盲盒將於5月10日 12：00(GMT+8)販售。圖/台灣伽瑪移動數位提供。

《MetaCity M》把星球上由系統出租給玩家的土地，分出12,000筆，每筆土地劃分成5個單位，共發行60,000張「土地分潤證NFT」(60,000單位的土地租金分潤證NFT)相當於玩家投資土地、由官方系統管理、每週分租金給投資的玩家。玩家同樣可以使用虛擬貨幣(WETH 0.04)方式、或信用卡(USD 99)支付來認購，如果使用信用卡購買將會由官方吸收原本必須由玩家支付的虛擬貨幣手續費Gas fee，讓沒有虛擬貨幣的人透過信用卡就能更無負擔的輕鬆購買。持有「土地分潤證NFT」的玩家，可以依照認購的單位數，享有官方土地出租的每週租金分潤，官方每週將以遊戲幣Meta Coin提撥利潤給玩家，而「土地分潤證NFT」同樣可隨時於二級市場轉售(轉售後視同放棄當週分潤金)。該證以盲盒形式銷售，不同等級、城市的土地，每週租金將會有差異，待解盲後，玩家將有機會取得一級城市S級土地的最高分潤！

MetaCity M獨步全球首創推出「土地分潤證NFT」。圖/台灣伽瑪移動數位提供。

地表最強賦能「E-FLASH NFT」一次擁有真實、虛擬兩台電動車

配合第二波6萬筆土地盲盒銷售，遊戲商Gamamobi加碼重磅首度釋出「E-FLASH NFT」限量20張，凡參與第二波土地購買的玩家，即有機會從開啟的土地盲盒中抽中「 E-FLASH NFT」，即可帶走《MetaCity M》元宇宙內E-FLASH虛擬電動車一台與特斯拉Mondel3實車一部，一次擁有真實、虛擬兩台電動車，讓你在真實世界與《MetaCity M》遊戲中，都可以享受頂級車種的駕駛尊榮感！

購買第二波土地 搶先成為代言人超稀有限量道具的首個白名單

購買了第二波土地的玩家，土地一樣有機會成為和代言人相關的「城市」、「小鎮」甚至直接成為「代言人的鄰居」的住戶。凡是購買第二波土地預售的玩家(不包含分潤證)都能直接成為兩種限定的代言人專屬道具的白名單！分別是代言人首個限量道具「全息動態音樂擺件」認購權；再加贈一個遊戲內的「代言人室內海報掛飾」，遊戲內海報將空投贈送給白名單玩家。《MetaCity M》第二波土地銷售：https://www.metacitym.com/landevent