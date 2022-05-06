Hitachi Vantara連續三年獲Gartner主要儲存領域領導者肯定

日立連續斬獲工業物聯網平台魔力象限領導者，透過HCP解決方案協助企業實現智慧數位轉型

日立公司(TSE:6501)旗下數位基礎架構、資料管理與解決方案子公司Hitachi Vantara宣布該公司數位技術和儲存平台連續獲得Gartner®2021年的供應商正向評等(positive rating)以及工業物聯網平台和主要儲存方案(Primary Storage)Magic Quadrant™(魔力象限)的領導者評價，同時該公司也將結合物件儲存技術日立內容平台(Hitachi Content Platform, HCP)，協助企業或組織因應現代電信5G、物聯網(IoT)和邊緣運算的發展，解決從邊緣、核心到雲端的現代化檔案服務挑戰。

基於Gartner對開發和部署工業物聯網解決方案和服務組合Hitachi Lumada的評估，以及日立的願景完整度和執行能力，2021年日立公司連續第二年獲列為Gartner®工業物聯網平台魔力象限™的領導者；而根據Gartner對Hitachi Virtual Storage Platform(VSP)產品組合的評估，Hitachi Vantara在2021年連續第三年獲列為Gartner魔力象限主要儲存領域的領導者。此外，Gartner的2021年供應商評等報告也給予日立公司總體的正向評等，日立認為此一評等來自Gartner對其IT事業部門成功透過數位技術促進社會創新，並在2021年完成GlobalLogic重大併購所給予的肯定。

Hitachi Vantara台灣區總經理林岳田表示 ，藉由110年以上的營運科技(OT)和60多年深厚的資訊科技(IT)專業知識和經驗，日立IT事業部門從基礎架構、多雲、資料管理、即服務(XaaS)以及OT-IT的整合方案，致力於加速從能源、行動與交通運輸到金融、醫療等社會基礎架構的數位化轉型，「如今，針對電信5G和物聯網(IoT)的發展，以及邊緣資料需要更靈活，更易管理的邊緣儲存新方案，Hitachi Vantara更將協助企業或組織加快實現數位轉型中所需要的檔案服務現代化目標。」

隨著邊緣位置的資料呈爆炸性成長，包括即時擴充到PB+級資料量，傳統的檔案儲存和基礎架構變得越來越難以管理及適應新的資料需求。此外，現在客戶的備份、歸檔作業已超出傳統的應用範疇，需要具備多份資料備份、快速復原和合規稽核等。而近期在疫情影響下，也有越來越多客戶採取遠端辦公或居家辦公的形式。

另一方面，由於更多客戶正在尋找合理的混合雲架構，資料擷取、存取、安全性和效能的重要性也日趨增加。尤其資料同時駐留在邊緣和雲端，更需要提高對資料的可見度和控制，以防止客戶面臨安全和合規性違規的風險。

解決上述這些檔案服務問題的關鍵是採用現代化的資料管理基礎架構，IT部門需能提供超越傳統NAS的檔案服務解決方案，以更現代化的使用者資料管理方式滿足業務需求，同時降低複雜性和成本，這些也正是物件儲存技術的優勢所在。

Hitachi Vantara的物件儲存解決方案日立內容平台(Hitachi Content Platform, HCP)，透過整合的系列產品和不斷發展的獨立軟體廠商生態系統，提供了涵蓋邊緣/雲端/本地核心領域的整體解決方案：一、HCP支援產業標準RESTful和S3 API，客戶可在資料中心為本地或雲端應用程式提供穩定的資料服務平台。二、HCP Gateway儲存閘道器可將客戶的遠端使用者和分支機構連接到HCP，從而為其現代化檔案服務奠定良好的基礎。就使用者和應用程式的角度來看，這種閘道的工作方式與傳統NAS類似，它只是充當快取裝置(cache)，延伸到分支機構等邊緣位置，並將資料自動複製回資料中心的HCP。三、成功的數位轉型計劃，需要改變員工的工作方式以提高生產力，而HCP Anywhere可以透過安全的檔案同步和在使用者及其行動裝置之間的高效共用，來完成移動和協同工作。四、HCP內建的安全性、不可篡改功能、以及使用者自助復原檔案等功能，有助於防止使用者成為勒索軟體攻擊的受害者。五、為滿足資料治理的需求，Hitachi Content Intelligence通過智慧搜索功能為客戶提供資料可見度和可控制性，即使這些內容位於雲端也是如此。此功能可讓客戶透過自動化流程及早發現敏感資訊，例如個人身份資訊(PII)等，並在其成為安全和合規問題之前採取適當的措施。



今天客戶的需求已不再只是實現IT的中心目標，如儲存效率、成本和效能等，同時也正尋求更廣泛的解決方案，來保護和瞭解所擁有的資料資產、提高效率和加快產品上市時程。涵蓋高階到中階的虛擬儲存平台Hitachi Vantara VSP，共用一個通用的軟體架構和作業系統，能提供簡化和統一的儲存管理和保護體驗。

日立Lumada產品組合則將成熟的日立技術與先進的分析和資料管理能力相結合，使工業和企業客戶能夠輕鬆、更快速地開發和部署工業物聯網解決方案，加快洞察時間並產出高價值的業務成效，甚至創建新具備更高競爭優勢的商業模式。獲得更多Hitachi Vantara資訊請至網站www.hitachivantara.com。