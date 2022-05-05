「寵物烘毛箱」毛孩在家也能舒服做SPA

幫毛孩洗完澡，吹乾毛髮，居家也可以輕鬆完成！Pet Marvel寵物烘毛箱，不但烘乾寵物毛髮不費力，更有負離子除靜電功能、適合寵物體表溫度的恆溫系統，以及多種模式可供選擇。 由miclub代理的Pet Marvel寵物烘毛箱，是在家也能享受高級SPA待遇的小家電，5日開賣4分鐘達標，15分鐘銷售額突破百萬，早鳥限量300組。

完美解決養寵主人的痛點！ 家裡有毛小孩的主人一定懂，帶毛孩上寵物美容常常動輒上千元，但自己拿吹風機吹寵物的毛髮，不但耗時間，寵物常因無法久待而亂跑，每次幫牠們洗完澡都心好累。不但操作容易，烘乾寵物毛髮變輕鬆；針對長短毛可選擇三檔模式，烘乾時更會進行兩次15秒的噴霧護理，讓吹完的毛髮蓬鬆柔順。

圖/米客邦提供

這台Pet Marvel寵物烘毛箱內含「恆溫38.5度」功能，能貼合寵物體表最舒適的溫度；「過熱預警」功能，若箱內溫度超過42度，機器更會自動斷電，時刻保障愛寵的安全；加上自循環21%高含氧量，寵物待著不悶熱，也能有效緩解寵物焦慮情緒。60L的容量體積，適用於貓咪及小型狗狗。

值得一提的是，其中臭氧淨味模式，讓除臭、殺菌、防霉一鍵完成。除了寵物用，平時也能放入衣服、玩偶、睡窩、睡墊等織品，在箱內清潔的同時，也同步做到除臭殺菌，一機多用。但請注意，選擇臭氧模式時，寵物不能在機器內。

圖/米客邦提供

這台媲美專業寵物美容的「Pet Marvel寵物烘毛箱」，5日於FlyingV中午開賣，早鳥價只要4,690元，全台限量300台。

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