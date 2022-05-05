趨勢科技成立VicOne 為電動車提供資安服務

全球網路資安解決方案領導廠商趨勢科技，5月4日宣布成立車用資安新公司-VicOne，專注於協助電動車產業建構資安防護，更將全力協助台灣電動車供應鏈夥伴通過國際車廠所要求的車用資安規格，強化全球競爭力並攜手在未來車市場佔有一席之地。

根據Statista研究報告，2025年全球將有超過4億輛連網汽車於道路上行駛，此外，研究調查數據顯示，在平均每台車擁有一億行軟體程式，超過Windows程式一倍、波音787客機七倍之多的運行之下，電動車並非只是裝上四顆輪子的電腦，更將是一座會移動的大型數據中心，資訊安全將扮演汽車品牌商及相關車用系統整合供應商於電動車市場營運戰略佈局的重要關鍵。

成立VicOne的趨勢科技，多年前即觀察到電動車將面臨潛在的安全挑戰並投入汽車資安威脅及安全領域的相關研究。而台灣位處全球汽車供應鏈重要地位，傳統零組件製造商為回應電動車市場發展積極尋求轉型，迫切於讓產品符合國際車廠的資安要求以提升競爭力，VicOne的成立不僅將致力於解決電動車日益升高的資安需求，更將全力推動「策略合作夥伴計畫」以協助台灣汽車系統整合及零組件製造商達成汽車品牌廠的資安合規要求，成功躋身國際電動車市場。

電動車生態系統具有獨特且複雜的特性，不僅上下游供應鏈牽涉甚廣，相較於傳統燃油車，電動車更是高度軟體化的產品。對此，趨勢科技執行長陳怡樺表示，為迎接未來汽車全自動化的時代，專業的資安技術和團隊將是確保車輛安全的重要關鍵。作為全球資安的領導者，趨勢科技很高興能將核心專長領域再向外擴展延伸，除了開拓新市場的發展空間，也將更加善用趨勢最擅長、也最頂尖的軟體工程研發優勢，協助全球龐大的汽車生態系在安全的開發環境中搶得先機發揮競爭力。

VicOne執行長鄭奕立表示，車輛連網使得行車安全暴露在更大的資安風險之下，各種攻擊事件早已頻傳，隨著電動車未來將日趨普及，可預期車聯網資安挑戰將更嚴峻。全球不論是汽車品牌廠或系統整合製造商都在想方設法符合汽車國際資安法規以加速電動車市場佈局，對於台灣汽車供應鏈來說，現在正是強化國際戰力的決勝時刻。VicOne的成立將為電動車市場帶來車用資安的專業技術支援，相信結合台灣製造的硬體實力再加上軟體人才最強的資安能力，VicOne將能為台灣電動車產業貢獻一己之力，一起站上世界舞台！

汽車原廠OEM必須符合嚴謹的國際汽車資訊安全法規，無法配合的供應商將難以繼續在此供應鏈中生存！然而「合乎法規」卻僅僅只是基本門檻，預期未來層出不窮的駭客攻擊手法下，無法抵擋駭客攻擊的零件供應商將無法在汽車行業立足，所以「資安」將成為競爭力的關鍵點，未來台灣供應鏈應該思考如何加快腳步將資安納入營運策略藍圖的一環。

對此，VicOne推動「策略合作夥伴計畫」，藉由趨勢科技在車用資安研發的能力，提升台灣汽車供應鏈夥伴的資安能力。不但可以協助台灣供應鏈以最省力有效的資源符合國際車廠的資安規格要求，更可以透過最重要的Secure by design落實資安在軟體系統開發的重要地位，讓台灣汽車供應鏈提升競爭力。同時也積極與業界夥伴認證單位合作，結合在國際法規標準的知識與趨勢科技在車用資安的專業，共同協助想進入電動車產業的供應商以更有效率的方式符合車用國際資安認證標準。

作為VicOne此計畫的業界夥伴成員，MIH開放電動車聯盟執行長鄭顯聰表示，MIH的存在目標就是改革當前運輸產業並維持未來永續性，打造全新開放的電動車生態系，與會員共創合作機會，因此將持續匯集戰略合作夥伴，這次很高興能有機會參與VicOne的策略合作夥伴計畫，共同為生態系中的成員彌合差距，降低產業的進入門檻，加速創新。

Arm總裁曾志光表示，軟體定義車輛（Software Defined Vehicle）將是未來全球汽車產業的走向，也是加速車用科技創新應用發展的推手，而資安科技在其中將扮演極為重要的角色。很高興與VicOne合作，不僅藉由SOAFEE為軟體定義車輛提供標準化開發平台，更借重VicOne所提供的專業資安標準，為車用市場創造新價值，也為車用供應鏈實現更加安全、更有競爭力的未來。

微軟物聯網大中華區技術負責人林孟洲表示，資安是電動車生態系重要環節，微軟提供完整與開放的平台服務，秉持零信任思維，透過 Azure IoT平台的雲端運算和AI功能，賦能車聯網及電動車端到端的安全防護服務。微軟期待與趨勢科技和VicOne持續密切合作，攜手打造安全可靠的智慧平台，推動生態系蓬勃發展，邁向綠色永續未來。

VicOne策略合作夥伴計畫目前已有Arm、公信電子、台達電子、微軟、緯創資通等業界夥伴加入。