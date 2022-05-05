地緣政治風險升溫 智識匯流平台成顯學

析數智匯攜手IBM打造 AI智能平台

近年來地緣政治風險升溫、全球原物料飆漲與缺料等衝擊，AI 數據分析協助避險成為企業顯學。析數智匯與IBM攜手建構「商情智識匯流平台」，整合IBM Watson系統、自然語言處理（AI NLP）與機器學習技術預測演算法，協助企業 AI 數位轉型，提升營運效益。析數智匯公司整合策略暨首席顧問長梁德馨博士表示，「智識匯流對焦核心業務是未來必要AI 趨勢」。

「商情智識匯流平台」是析數智匯整合IBM Watson Discovery認知運算平台，融合跨領域知識，為企業打造專屬智匯決策中心與管理平台，蒐集企業內外部資料，例如產業商情、國內外趨勢新聞報告、企業內部績效報表、技術文件等等，平台整合多層次資料源，進行資料加值，協助企業營運及策略規劃。

今年以來全球深受疫情、通膨、地緣政治、供應鏈緊俏等衝擊經貿，俄烏戰爭造成油價、金屬原料飆升，半導體製造所需的關鍵原料供應拉警報；此外，麥當勞、星巴克與IKEA等國際各大品牌加入譴責俄羅斯行列，紛紛暫停在俄業務活動。

運用AI NLP技術 預測產業風險、提前因應

全球產業面臨供應鏈不穩、缺櫃、缺船、缺料等困境，梁德馨博士指出，「預測及提前因應產業風險成為首要課題」，近來中國大陸各城市陸續封城讓企業跳腳，「供應鏈問題須從訂單預測開始，先看到未來趨勢，才能調整未來訂單預測」，透過AI與NLP技術，運用商業智識匯流平台長期累積知識變成智識，提前掌握物流或罷工風險、原物料價格變化、管理供應商，並即時產業分析，提供外部訂單預測，優化營運決策。

以製造業供應鏈管理為例，梁德馨博士說明，為避免關鍵材料依賴單一供應商，增加產品差異化，運用AI NLP技術過濾數百萬家供應商，找到類似或新供應商，不僅可節省九成搜尋時間成本，更可降低20％～50％關鍵風險。此外，製造業公司應用 AI NLP 平台整合機器學習模型，建置原物料價格預測模型，系統警示6個月未來原物料將會漲價，因此企業搶先緩漲自家產品，大大降低原料漲價衝擊。

麥肯錫預測2025年物聯網相關應用的產值高達3.9 兆至11兆美元，其中智慧工廠更是智慧科技最大應用市場，市場占比約33%。另日本市調機構富士經濟預估，2025 年智慧工廠市場產值將達到632.8億美元，「人工智慧聯網」（AIoT）是未來主流趨勢。

台灣IBM公司技術長莊士逸表示，AI是企業成長的驅動力，在疫情期間更引領企業邁向新領域；根據統計，投資AI可提升48%生產效率，降低38％人力成本，逾五成企業整體營收成長1～5％。

不過，許多企業在導入AI過程面臨陣痛期，「AI的導入及推廣成熟須經過一連串試驗，而Data是企業的黃金」莊士逸指出，須蒐集足夠有效資料，讓人才進行資料分析，慢慢透過概念驗證（POC）、技術證明（POT）導入後可能面臨撞牆期，重新認知AI調整方向與目標。

智識匯流平台 加速AI實現落地

現今企業蒐集大量資料，卻難以產生極大化效益，如何讓AI確實面對未來展望與挑戰，是AI落地迫切問題之一。析數智匯公司商業開發暨專案執行部部長蔡明汶博士指出，加速實現AI落地必要性，自然語言處理技術是重要關鍵，「智識匯流平台」不只是系統工程更是企業的知識工程，平台採用「已驗證技術」及「開箱即用」系統，降低進入門檻，有效支援業務場景，強化資料治理及安全，管理資料及知識。

「智識匯流平台」具備量身製訂NLP分析功能，師法領域專家知識，客製化字典庫，並以視覺化介面快速理解資料趨勢、相關性，讓人員可迅速瞭解關鍵字分布趨勢，應用層面廣泛，例如知識管理文件搜尋、產業商情管理、客服系統暨客群分析、制式表單文件分析、強化預測分析模型等等。

根據統計，57％員工認為，難以找到正確資訊是導致工作效率低落的最大因素之一，對此，澳洲最大獨立石油和天然氣公司伍德塞德石油（Woodside）導入IBM Watson，首先讓Watson系統讀取超過60萬頁的報告及書信文件，從中擷取業務執行過程之案例及經驗，超過80％員工經常使用搜尋，快速獲取業務執行相關作業流程及知識，有效降低8成時間查找資料。

根據統計，87％企業CEO將資料視為戰略資產，梁德馨博士表示「資料如同AI引擎的石油，但實務面上，企業累積有效資料面臨落差」。該如何蒐集到有效資料呢？台灣IBM公司軟體事業群資深顧問李維倫指出，「必須以資料治理做為核心」，資料治理今年的熱度與重要性大增，企業蒐集到資料後往往急著分析與產出結果，但效果經常不如預期，仍得回過頭關注資料治理。

李維倫進一步解釋，資料治理包含架構、標準、品質、安全管理等等，運用AI實踐資料治理，並透過機器學習輔助分類，更智慧嵌入式資料治理，支援企業內部不同角色需求，例如開發總監可管理所有資料資產，包括履行監管報告所需的資料資產，而業務使用者的介面較為簡單直觀。

借鏡成功導入AI的企業經驗，莊士逸以三大類模式說明，第一大類是採用策略思維，明確定義AI在企業內部各部門流程，及使用情境對企業策略的重要性，第二類以目標導向，以AI為專案效益成果為主軸，第三類重視培育AI人才，透過整體規劃導入AI，改變企業營運管理、企業文化等等。

析數智匯攜手IBM深耕AI應用技術，透過豐富實務經驗，加速推動AI落地，提供全方位智慧解決方案，解決產業痛點，協助企業數位轉型，提前掌握商機。