現正報名中 ADI與安馳「超低功耗MCU」線上研討會

亞德諾半導體（Analog Devices, ADI）與台灣區代理商安馳科技將於5/31聯手舉辦「先進智慧 點石成金—ADI次世代超低功耗MCU」線上研討會。將從市場現況、技術優勢、智慧製造、設計應用等面向，介紹具有優異的整合能力和安全性，及引以為傲的電源管理技術的「DARWIN」系列32 位元 Arm® Cortex®-M4 FPU超低功耗（Ultra-Low Power）MCU，幫助業者掌握最新的MCU發展趨勢，輕鬆開發出更省電、輕巧，性能更優越的智慧裝置，歡迎點選下方圖片報名參加。

作為全球領先的高性能類比技術公司，亞德諾半導體（Analog Devices Inc., ADI）在工業、車輛、通訊、穿戴式裝置和消費電子市場上都相當具有影響力。2021年與Maxim合併後，ADI以更全面完整的產品線，提供客戶最先進的解決方案。

安馳科技簡介

安馳科技（股號：3528）成立於2000年12月，為一專業電子零組件代理商。主要代理產品線為ADI亞德諾（Analog Device Inc.）、AMD（FPGA）等；所代理之產品均以工業應用發展為主軸，故公司成立迄今，已在工業應用領域建立代理之領先地位。且所代理產品具有少量多樣、壽命長、穩定度高、客製化高及可替代性低等特性，加上客戶仰賴高度技術支援，使安馳成為價值創造者，在競爭激烈之代理市場中，持續擁有競爭利基與獨特的未來發展性。詳情請上官網：http://www.anstek.com.tw。