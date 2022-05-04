台北電腦展 企業領袖專題演講及論壇開放報名

2022台北國際電腦實體展（COMPUTEX 2022）將於今年5月24日至27日在台北南港展覽館1館盛大舉辦，向來是洞察前瞻科技趨勢最前線的COMPUTEX CEO Keynotes & Forum，延續2021年的強勢CEO講者陣容，今年續邀請超微半導體（AMD）、恩智浦（NXP）、美超微電腦（Supermicro）公司執行長發表專題演講。邀請各界人士至活動官網（https://events.computextaipei.com.tw/ ）報名。

COMPUTEX Forum邀請包括德州儀器（TI）、輝達（NVIDIA）、恩智浦（NXP）、愛利信（Ericsson）、諾基亞（Nokia）、台達電（Delta）、宏達電（hTC）、IBM及達梭系統（Dassault Systèmes）等國際指標科技業者發表趨勢未來。

今年COMPUTEX Forum論壇鎖定「科技賦能」、「淨零碳排」及「創新常態」三大主題，講師涵蓋眾多知名國際科技大廠。第一場「科技賦能、建構產業生態鏈」，科技巨擎州儀器（TI）、輝達（NVIDIA）、恩智浦（NXP）及愛利信（Ericsson）等將從技術創新的角度，分享技術的發展對產業帶來變革與機會。

第二場鎖定的議題是企業現在最關心的「淨零碳排」，台達電將與外貿協會黃志芳董事長就淨零碳排提出共同的願景。

第三場「創新常態」，科技巨擎宏達電（hTC）、IBM、達梭系統（Dassault Systèmes）及諾基亞（Nokia）將從科技創新的角度，預見科技對未來生活的影響，重塑未來生活的樣貌。

本屆COMPUTEX齊聚科技廠商展示最新技術及產品外，線上展COMPUTEX DigitalGo為5月24日至6月6日，展覽期間亦舉辦視訊採購洽談會、展中直播間、主題導覽等活動，協助參展廠商鏈結國際、搶佔商機。