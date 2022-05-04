航空城優先產專區公告標售說明會熱絡

為使有意願參與桃園航空城計畫優先產業專用區之土地標售案廠商更瞭解標售條件及規定，市府經發局於5月4日(星期三)在和逸飯店舉辦第二場次標售說明會，桃園市政府經發局郭裕信局長表示，航空城優先產專區標售文件已於4月22日(星期五)正式上網公告，等標期2個月，6月22日(星期三)截止投標，近期公告期間，廠商踴躍提問，本次標售說明會，彙集廠商疑義，提供標售資訊之詳細說明，邀請投資人一同參與航空城產專區開發。

與會嘉賓與經發局長郭裕信、副局長黃穗鵬共同合影。

桃園航空城位於東亞航圈樞紐，具區位優勢，且擁有便捷高速公路、高速鐵路及機場捷運，可快速串聯全台各地，第一期產業專用區287公頃，由於近年台商回流及企業擴廠需求，市府先行篩選9處優先產專區共52公頃標售(包含市府50公頃、民航局2公頃土地)，建蔽率及容積率分別為70%及320%，以紓解產業用地不足，優先產業專用區引進航空輔助、國際物流、綠能產業、生物科技、5G智慧製造等產業，依公司法設立，符合營業項目代碼，得以單一公司或3家以下公司合於資格之投資者共同提出，依據「標租標售及設定地上權辦法」，採投資計畫納入標售審查，經市府審查通過，始可完成決標。

此次標售文件已在市府地政局網站（https://land.tycg.gov.tw/）–土地開發-桃園航空城–桃園航空城土地標售公告，投標文件提送之截止日為6月22日(星期三)，經發局籲請各界投資人踴躍遞件參與投標。