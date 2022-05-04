Hami書城「閱讀日」活動人次倍增，新竹人最愛看電子書

《讓可愛的錢繼續滾進來》、《筋膜修復對症手療書》、《我吃了那男孩一整年的早餐》最熱門，企業ESG成數位閱讀新成長動能

甫結束的「423世界閱讀日」獲得台灣人熱烈響應。台灣最多人使用的電子書月租平台「Hami書城」發現，今年閱讀日活動參與人次成長一倍，台灣用戶平均閱讀時間達33分鐘，而全台共創的單日閱讀時間較去年成長近三成；新竹人最愛閱讀電子書，閱讀最久的前三本書是《讓可愛的錢繼續滾進來》、《筋膜修復對症手療書》、《我吃了那男孩一整年的早餐》，分別象徵台灣人最專注的投資理財、健康和愛情三大主題。為持續鼓勵國人電子閱讀習慣，Hami書城限時推出月租首月49元，續租享永久月費119元的抗漲優惠，還有七大出版社聯合書展55折起優惠！

423世界閱讀日在台灣是Hami書城每年舉辦的活動，透過GPS定位技術，加上出版社的全力支持，已連續四年實現全台免費閱讀的創舉。根據統計，Hami書城統計世界閱讀日這天平均每人的閱讀時間長達33分鐘；而今年全台灣共創的單日閱讀時間超過30萬分鐘，較去年成長近三成。

Hami書城公布423世界閱讀日最受大家歡迎的電子書TOP3。圖／業者提供

新竹縣、台北市、新竹市搶下閱讀率前三，ESG永續數位學習成新成長動能

今年閱讀率前三名的縣市依序為新竹縣、台北市、新竹市，新竹地區皆擠進前三名裡，顯示對於數位閱讀的需求與接受度，高於台北市以外的其他縣市。有趣的是，這三個縣市的下載刊物前十名裡，都有《職場需要閒聊，你不能只會尬聊》、《讓可愛的錢繼續滾進來》這兩本與職場、財務自由相關的書籍。而月讀包當天讀最久的電子書分別是《讓可愛的錢繼續滾進來》、《筋膜修復對症手療書》，以及最近同名電影上映的愛情小說《我吃了那

男孩一整年的早餐》；有聲書則是《「懂事」總經理的12個關於工作・生活・人生的思考》、《諮商心理師-蘇予昕 活出原廠設定的12堂課》、《灰階思考》等。

今年Hami書城的世界閱讀日活動以元宇宙為主題，邀請阿貴擔任閱讀大使並發行NFT鼓勵閱讀，也首次推出限量贈書活動，據業者表示當天活動參與人次成長一倍，當天早上10點開放登記，民眾立刻搶領《聰明的ETF投資法》、《Headspace冥想正念手冊》等書；當天是最快登記額滿的書則有《最高自主學習法》、《彈性習慣》、《蒼藍鴿醫師告訴你：90％攸關性命的醫學常識，沒有人教！》。

金管會規定，為營造健全永續發展（ESG）生態體系，自2023年起，資本額達20億元以上上市櫃公司，都需撰寫社會責任報告書。而Hami書城近期也收到許多企業公司行號的主動詢問，希望能將Hami書城場域學習平台導入企業內部，用數位學習，同時滿足環境保護與員工培訓的目標，成為Hami書城業務新成長動能！

為讓民眾持續培養閱讀習慣，Hami書城限時推出月租首月49元，續租享永久月費119元的抗漲優惠。在物價上漲的時代，讓一般民眾能用最划算的價格，獲取最大的資訊與知識。現在申租Hami書城月讀包，不僅能暢讀上萬本書刊、無限暢聽有聲書，還能享有限時影音課程內容，包含《創作者一定要知道的智財權》、《一次搞懂OKR目標管理法》、《深杯子品酒課》。還有七大出版社的聯合書展，包含方言文化的《在乎別人，是對自己的情緒暴力》、《筋膜修復對症手療書》，天下出版的《致富心態》、《雜訊》，時報出版《彈性習慣》、《人生實用商學院》等好書，即日起至5/11前都能用55折起購買。活動詳情＞ https://hamibook.tw/w2y8H