日本加速器平台Creww攜手工研院 插旗林口新創園

日本最大企業加速器平台Creww進軍台灣，4月28日攜手工研院服科中心進駐經濟部中小企業處的台灣最大新創園區「林口新創園」，共同推出「台日新創企業合作加速計畫」，加速台灣新創公司與日本大企業集團進行商業鏈結。

日本最大企業加速器平台Creww攜手工研院進駐林口新創園。圖／業者提供

日本Creww於2012年創立，已與日本眾多大型企業集團及地方政府合作，至今已超過6100家日本新創登錄於Creww營運平台，並與多家日本大型企業推動超過270個企業加速器計畫，順利促成750件以上成功案例。

Creww社長伊地知天表示，近年由於技術及環境變化快速，日本企業也開始希望能多接觸海外新創公司，尋找未來發展契機。且日本企業傾向尋找「技術」型新創企業，進行技術合作或投資，因此Creww選擇與技術研發為主軸的工業技術研究院合作，並共同進駐台灣最大新創園區「林口新創園」，推出「台日新創企業合作加速計畫」，期望能藉由加速器平台，順利促成台灣新創公司與日本企業合作計畫。

日本Creww社長伊地知天表示，推出「台日新創企業合作加速計畫」，期望能藉由加速器平台，順利促成台灣新創公司與日本企業合作計畫。圖／業者提供

經濟部中企處副處長胡貝蒂指出，林口新創園已成立逾3年，目前林口有199家業者，包含20家加速器，來自8個國家，但尚未有日本的加速器，而日本是台灣的好鄰居，竭誠歡迎日本最大的企業加速器平台Creww進駐該園區，期待能促進台日商機。

工業技術研究院服科中心執行長鄭仁傑表示，工研院於2019年則與Creww簽署合作備忘錄，由於疫情嚴重影響導致與Creww的合作至今才正式啟動，此次藉由工研院與日本Creww合作新創企業加速計畫，期望能加速台日新創企業間密切合作。

ST MAKE+聯盟會長許介立指出，透過經濟部中企處的支持下，台灣區電機電子公會與工研院合作成立ST MAKE+聯盟，為協助新創公司打樣及少量生產為主而發起的聯盟，目前有近200家業者加入，將會力挺此台日新創企業計畫，協助更多新創會員在日本市場立足。

「台日新創企業加速合作計畫」5月起開始招募台灣新創公司，共有三關評估，分別為台灣工研院書面資格審、日本Creww提案內容書審、及日本企業線上簡報審查，期望台灣更多有企圖心的新創公司能踴躍參與，促成台日新創企業商業合作商機。