大正龍鼎光波導技術 發展AR/VR智慧眼鏡利器

大正龍鼎科技公司數十年來，潛心研發積體光學波導及元件技術，在光波導應用領域上也取得多項專利及全球獨家技術。光波導（optical waveguide）技術可運用在未來更新更輕巧的AR/VR智慧眼鏡上，也是5G微型無線基地台的關鍵元件。市場預期蘋果公司下一步將推出與普通眼鏡一模一樣的AR智慧眼鏡，甚至不排除十年後要讓AR裝置取代iPhone。搭上蘋果對元宇宙的布局熱潮，掌握光波導技術的大正龍鼎科技未來數年營運績效將同步提昇。

大正龍鼎科技主要股東及技術團隊均為專精研發技術及產線量產力的教授及博士群，其中台大博士陳建君表示，目前現有的AR/VR智慧眼鏡體積過於龐大笨重，且視覺、聽覺沉浸感不足。想要突破這些技術限制，惟有將光波導及Micro OLED這兩項關鍵技術導入，才能讓AR/VR智慧眼鏡產業迅速取得進展。光波導智慧眼鏡將會與現在的普通眼鏡差異不大，透過AR眼鏡兩側的光機畫面，將虛凝影像投射到鏡片上與實景相結合，讓視野範圍擴大，視覺體驗感更強。

陳建君說，光波導技術是大正龍鼎科技的研發強項，主要專利為全光式光載毫米波元器件，以高分子材料為波導結構基材，利用其結構形成的區域為光波導。除了可以應用在AR/VR智慧眼鏡產業上，同時也可以提昇5G光通信的傳輸距離及抗電磁干擾能力，是電信商建置5G微型基地台的最佳選擇。

目前公司已經與美日、中國大陸十數家廠商洽談中，待疫情過後將可展現成績。展望未來十年內，智慧眼鏡與5G微型基地台將是元宇宙產業的兩大推力，台灣相關業者因此將而受惠，大正龍鼎科技不會缺席，在產業發展浪潮下，營收將逐年成長。