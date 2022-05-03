Omnichat對話商務系統 首創虛擬VIP Room衝刺品牌銷售

疫情重創百貨零售業，台灣對話商務OMO系統龍頭Omnichat為解決門市業績痛點，迎來與病毒共存的零售新生活，首創將品牌官方賴變成「一對一線上 VIP」服務，打造虛擬 VIP Room，門市人員線上即可一對一推薦商品、視訊帶逛，線上成交後，實體門市也可獲得分潤，搶先佈局未來零售購物體驗，目前全台已累積上百家零售品牌、破萬名店員綁定使用中，知名品牌 《Timberland》採用後，OMO轉換率為10％，是一般電商的10倍！比利時包包《Kipling》再行銷投資報酬率（ROAS）更飆破200！達到業界40倍的傲人成績，率先成功整合線上與線下的購物需求，在後疫情時代為消費者、實體店櫃、品牌影響力打下三贏基礎。

Omnichat整合LINE官方帳號、Facebook Messenger、Instagram、WhatsApp Business、WeChat 以及電商官網即時訊息，將分散的顧客對話集中管理，並結合品牌網站使用者行為軌跡，幫助零售品牌在線上也能維繫客戶關係、對話銷售，現已累積近千個實體零售品牌使用，疫情後幫助Kipling及SO NICE等一線品牌投入數位轉型。以Kipling為例，導入 Omnichat LINE對話銷售系統，發起門市競賽，衝刺「顧客綁定店員 OMO 對話服務 」數，並善用LINE購物車未結帳自動化提醒功能，在短短三個月再行銷投報率ROAS即達到200以上、高達業界40倍！

Kipling衝刺顧客綁定店員 OMO 對話服務，再行銷投報率ROAS達200。圖／業者提供

至於本土服飾品牌，SO NICE於採用Omnichat後一年內即達到線上總體業績一成的好佳績。SO NICE總經理李宥宏指出：「顧客對於門市黏著度提高，客人甚至會主動透過 LINE 官方帳號，聯繫熟識的門市店員，讓品牌能持續累積雄厚的『第一方資料』。」

而Timberland更抓緊年節期間利用 Omnichat 系統，在台灣推出「LINE 新年虎運全開幸運籤」，香港則推出「新年 WhatsApp 綁定超激賞」，藉由趣味遊戲、超值獎勵，除了在 LINE、WhatsApp 增粉外，同時讓顧客「綁定」專屬「門市店員」。未來顧客在官方帳號發問，不再是統一的客服回覆了，而是曾經當面聊過、最熟悉顧客喜好的門市店員。與個人 LINE 視訊不同的是，店員可以使用 Omnichat 系統，快速推送「商品導購連結」，並且即時在 Omnichat APP 查看業績分潤。

Timberland門店節慶行銷，LINE官方帳號綁定會員。圖／業者提供

許多品牌普遍有分店 LINE 官方帳號好多個，造成顧客資料散落， 客戶管理（CRM）系統混亂的問題， Timberland導入Omnichat 商務對話系統後，LINE 好友指定服務人員比例現已累計高達5成，且不同於普通官方帳號，店員休假時，也能自動分配給職務代理人，再加上店員於線上帶逛時可快速推送「商品導購連結」，提高購買轉換率，Timberland 行銷經理姜捷表示：「疫情期間導入 Omnichat 對話商務系統近一年的時間，為門市店員開拓另一種業績來源，透過LINE線上推薦商品，顧客線上結帳即可立即分潤，比起一般電商線上轉換率普遍介於0.5-1.5%，Timberland 因顧客對品牌信任度高，再加上 LINE 線上真人聊天功能的輔助，因此OMO轉換率為10%，是一般線上轉換率的10倍，充分展現了 Timberland 數位轉型的決心，未來我們將更積極的推動，讓更多門市店員使用！」

Omnichat有效提升成交率，預期今年合作品牌達千家，年增率上看3倍。圖／業者提供

展望未來，Omnichat預期今年的合作品牌可達千家，年增率上看3倍！期許在台灣疫情升溫之際，減少對門市的衝擊，持續推廣應用，讓門市人員在顧客無法出門的狀況下，仍能創造亮眼業績，並透過真人一對一聊天銷售，大幅提升購物轉換率。

Omnichat 為 Meta、LINE、WhatsApp Business Platform Provider 官方合作夥伴， 整合 LINE 官方帳號、Facebook Messenger、Instagram、WhatsApp、WeChat 以及電商官網即時訊息，將分散的顧客對話集中管理，並結合品牌網站使用者行為軌跡，幫助零售品牌在線上也能維繫客戶關係、對話銷售，現已累積500個付費用戶及近千個實體零售品牌如：Timberland、Logitech、Kipling以及SO NICE等，持續優化品牌管理效率及行銷成效。