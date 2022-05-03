電動車輛製程拆解，機器人彈性生產助攻

2021年全球電動車銷售量已突破600萬輛，創下歷年最高成長幅度104%，今年預估成長幅度仍有48%，而全球電動汽車產量預測將在2035年增加 10 倍，電動車相關的供應鏈導入自動化的成長速度可能比預期更快。因應電動汽車加快的步伐，製造商所面臨的挑戰是汽車產業價值鏈的重新分配，如何根據燃油車及電動車製程上的差異彈性調整生產、管理裝配，同時滿足供應鏈中巨大複雜的需求，是許多企業主積極尋求的方向，以製造為本的台灣中小企業該如何掌握新的市場機會？

深入研究台灣的車輛製造產業鏈可以發現，台灣雖然沒有整車廠，Tier 1車廠的供應鏈及製造實力卻不容小覷，在電動車的關鍵組件當中，電動車的電池、馬達、車用電子及零件都是有別於傳統汽車產業的新藍海，並持續有廠商積極投入，台廠保有燃油車與電動車共有的車身、保險桿等技術優勢，電力驅動交通工具的結構包含電動車齒輪、電池殼、電輔腳踏車、汽車車身拋光研磨及自動化的金屬加工系統與焊接，這當中就包含台灣中小企業熟悉的應用機會。電動車更打破傳統汽車供應鏈既有的模式，其中新的零組件及相關製程應用，台廠均具備相當實力，綜觀電動車的供應鏈，電池更將會是市場成長力道最強的產品，預估至 2030 年，電動車電池的需求將成長 6 倍以上。然而根據華爾街日報在4月18日的報導，電動車新創公司Rivian執行長RJ Scaringe表示，「簡單來說，世界上電動車電池生產總和，遠不及未來10年所需的10%。換句話說90%~95%的供應鏈仍不存在。」

台灣中小企業如何在這波趨勢浪潮掌握市場機會，生產中心製造設備又是否能夠跟得上機會，可能是進入國際電動車供應鏈的關鍵金鑰。以汽車製造起家的ABB機器人，統整行業製程經驗，拆解燃油車及電動車結構，分析兩者在製程上的差異，解析中小企業在此市場趨勢的驅動下，如何透過機器人自動化的生產效率及高度彈性，在電動車趨勢洪流中穩健投資搶占商機。可立即造訪活動網頁：https://campaign.abb.com/abb-2022-robotics-EV，免費下載【車輛電力系統白皮書】與【電動車輛市場分析及機器人自動化方案解析】，並可報名【2022歐洲先進自動化論壇】，透過實體活動現場直擊機器人應用方案。

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