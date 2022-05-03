ADI推出新款醫療工業用超低功耗MEMS加速度計

Analog Devices, Inc. （ADI）亞德諾半導體推出新款三軸 MEMS 加速度計- ADXL367，可用於廣泛的醫療保健和工業應用，包括生命體徵監測、聽力輔助和運動計量等裝置。ADXL367 加速度計相較於上一代元件（ADXL362）功耗改善了兩倍，雜訊性能並提升 30% 以上，並提供更長的現場使用時間，大幅延長電池壽命，並降低維護頻率和成本。

ADXL367 於 100 Hz 輸出數據速率時功耗僅為 0.88µA，在運動觸發之喚醒模式下功耗為 180日日日日日nA。與使用功率工作週期來實現低功耗的加速度計不同的是，ADXL367 不透過欠採樣混疊輸入訊號，而是採用全數據速率對感測器的整個頻寬進行採樣。

ADXL367 主要特性：

喚醒模式下運動檢測功耗為 200 nW，測量模式下功耗為 970 nW。

更深的多模式輸出 FIFO，內建微功耗溫度感測器，內部ADC可同步轉換額外的類比輸入，按一下/按兩下檢測和狀態機防止誤觸發。

電源電壓低至 1.1 V，採用單顆電池即可運作，無需外部升壓轉換器。

支援對採樣時間和/或外部時脈進行外部控制。

豐富的數位特性，如按一下和按兩下、墜落檢測、活動檢測等，降低對主機微處理器的運算需求，並進一步降低系統功耗。

ADXL367 已上市，封裝尺寸 2.2 mm x 2.3 mm x 0.87 mm，單價為 USD$2.95/1K pcs。

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