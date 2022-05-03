電動車充電商機急起直追 台灣發揮優勢潛能

電動車需求及替代能源產業快速發展，充電服務更是電動車行前的關鍵，但現實中充電基礎設施卻遠跟不上電動車的銷售腳步。現今全球約有五大主流充電規格，而光是小小的台灣，就有四種快充規格，且缺乏共通性，導致車主便利性降低，更不利長期發展。隨著電動車數量逐年增多，如何在能源轉型的過程中，提供友善電動車的充電環境，今年Taipei AMAP國際圓桌論壇，邀集產業專家進行「EV充電基礎設施商機與挑戰」的相關探討電動車的充電站，就好比燃油車的加油站，需要仰賴政府及第三方的充電服務商大量興建，因此「統一快充規格」就很重要。LSC湛積執行副總黃昭維在論壇中提到，充電基礎設施在未來更是需要運用智慧的方式部署站點，透過整合車端及供應商等各種數據應用分析決策出最佳佈建地點，未來有越多充電供應商投入市場後，該分析也會因家用或公用充電設備提升進行滾動式更新，湛積所研發得智能化工具將協助業者精算投資佈點，有效讓每一個充電樁效益發揮到最大。而黃昭維也提到，除了政府的支持更期望能有更多業者加入，相互激盪下讓產業環境發展更加快速。

黃昭維（圖左）及許博涵（圖中）討論到台灣未來的機會，若能結合台灣電動車產業的軟硬體優勢，整合成完整生態系，打造智慧場域及環境，在全球電動車供應鏈上佔有一席之地。圖/EETimes Tech Taipei提供

台灣綠電應用協會秘書長許博涵博士也在論壇提出，未來當越來越多電動車上路，其實要思考到分散式的能源體系以及智慧微電網佈建的可行性，下一步需要落實智慧能源管理，而非僅依靠台電能源，透過創造零碳、智慧的生活情境，才能讓電動車產業成為台灣一大亮點。這部分黃昭維表示，想像未來情境在路上各種電動載具，如同是大型的移動式行動電源，就像以前筆電是需要充電的裝置，但現在卻可拿筆電來充手機，有多餘電力就可提供其他需求使用，這個機制在未來即將發生。而使用者端需要利用大數據精算，提供最有效率的用電建議甚至供電建議，來支持整個大環境的用電需求。

未來電動車與移動即服務是不可擋的趨勢。LSC湛積憑藉ELECTRICORE®智慧電能化系統技術優勢，協助充電營運商整合充電裝設備商的軟體及雲端服務,快速進入市場營運，使電動車供應鏈得以加速電動車充電基礎設施的佈建，透過跨產業整合車端與資訊通訊產業，加速電動車發展。然而台灣ICT生態系完整，未來可期在電動車全球供應鏈佔有重要一環，成為電動車友善環境的全球示範場域，後勢可期。