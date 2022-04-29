Nozomi Networks成為CISA首家資安合作夥伴

工業網路安全領域的領導者Nozomi Networks，近日正式成為美國網路安全和基礎設施安全局（CISA）首家資安合作夥伴，加入CISA於去年匯集公私部門成立的「聯合網路防禦合作組織」（Joint Cyber Defense Collaborative, JCDC），預計整合Nozomi Networks深厚的工業控制系統安全專業知識以擴大JCDC，進一步增加美國政府對於工業控制系統和運營技術（ICS／OT）上的網路安全性與彈性程度。

CISA主任Jen Easterly表示，JCDC-ICS將在JCDC現有平台基礎上，透過整合Nozomi Networks與其他ICS社群的專業知識、可視化、乘載力等項目評估，來制定一套資安防禦計畫，以利向美國政府提供ICS／OT網路安全的相關指引，同時，也為ICS／OT領域的公、私營合作夥伴間的即時營運與協作議題做出直接的貢獻。

近十年來，Nozomi Networks在OT和IoT的網路安全領域應用中，持續地追求創新，現階段已成功幫助世界級的石油及天然氣運營商、電力公司以及其他關鍵基礎設施供應商強化工業控制系統安全。截至目前為止，Nozomi Networks已成功在能源、製造、採礦、交通、公用事業、營建自動化、智慧城市、政府機構與關鍵基礎設施等領域，設有數千個裝置，為超過5,700萬台設備提供支援。Nozomi Networks為業界首個也是唯一一個符合FIPS（聯邦資訊處理標準）的OT／oT解決方案，因此能為美國網路安全和基礎設施安全局（CISA）提供可靠、強化的網路安全威脅檢測與詳盡的可視化資訊。

Nozomi Networks除了可預測中斷、診斷安全、流程異常以及對應風險，也積極與各國政府機構、全球行業標準機構（如 IEC 和 ISA 全球網路安全聯盟）、國際頂級IT 安全供應商鏈結合作，力求提供給企業客戶最佳的工業網路安全解決方案。此外，Nozomi Networks 也始終積極與CISA的CISCP（Cyber Information Sharing and Collaboration Program）高級技術和培訓交流中心互動合作，多年來，已成功向ICS-CERT披露了數十個資安漏洞。

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