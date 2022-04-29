海碩能源攜手中華大學成立台華風訓公司 培育風電人才

響應政府離岸風力發電產業發展，為離岸風電培育充裕人才，海碩能源攜手中華大學成立「台華風訓公司」，提供風電產業在地化訓練服務，培養儲備台灣風電在地人才，為台灣離岸風電快速發展超前部署。

海碩能源、XRA極限國際工程與中華大學28日共同簽署「離岸風電人才培訓中心合作協議」，宣示結合各自優勢與資源，攜手致力風電產業人才培訓，為國內離岸風電人才培育發展共盡心力。

此次合作協議由中華大學管理學院院長裴文、海碩能源執行長鄭朝日、XRA極限國際工程經理唐千雅共同簽署，透過三方軟硬體資源，進行交流與專業技術合作，為台灣離岸風電產業人才發展奠定根基。

海碩能源是台灣本土專業離岸風電運維公司，除提供離岸風電水下基礎、海纜、海上變電站檢測、維修，及海上「風、波、流」觀測及「氣候窗」預測服務，也提供離岸風電倉儲後勤管理服務。

海碩能源執行長鄭朝日表示，離岸風電為台灣能源轉型國家政策重要的一環，2022年至2025年台灣將進入離岸風電建設高峰期，需才孔急，為了培養離岸風電人才，海碩能源與中華大學合作，建置北台灣第一個風訓中心，加速培養台灣離岸風電人才。此外，也特別禮聘澳洲風訓公司Skylars前總經理Andrew Blizzard擔任顧問，加速風訓中心的建置。

鄭朝日指出，Skylars是澳洲最大風電人才訓練公司，目前在澳洲、紐西蘭、越南設有風訓中心，至今已培訓出超過1200位的風電人才。

中華大學管理學院院長裴文表示，離岸風電為台灣重要的國家政策，目前台灣只有台中、高雄有風訓中心，中華大學為響應政府政策，考量新竹、苗栗外海是重要風場，以及北部人口較多，在新竹建置風訓中心能就近培養更多離岸風電人才，投入國家離岸風電重大建設，擴大提供北部民眾風電訓練服務，厚實台灣風電發展能量。

2022年至2025年台灣將進入離岸風電建設高峰期，WPD允能風場、上緯新能源 Formosa II、CIP彰芳、西島等風場都在建設中，海碩能源與中華大學建置新竹風訓基地，初期提供GWO-BST訓練、未來將提供GWO-BTT離岸風電專業訓練項目，除了在2022-2025年興建階段能立即投入離岸風電產業，也為台灣未來離岸風場20年營運階段奠定人才基礎。