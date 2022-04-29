遠傳攜手Aruba實現網路現代化

始終能抓住數位服務趨勢的遠傳電信，在五年前發現同仁開始更常在各個辦公室地點使用 Wi-Fi 無線的時候，劍及履及，立即規劃推動辦公室的網路改革計畫。比新冠疫情爆發更早兩年的 2018 年，遠傳電信的設施技術暨服務處前瞻性開啟了 Activity Based Working 辦公室專案，並由IT 部門提供技術支援，其結果不但獲得所有同仁更高的網路連線滿意度，也搭上了混合式工作環境的新常態。

遠傳電信原來的辦公座位區以有線網路為主，無線連線則部署在各個樓層的會議室，座位區覆蓋率小，因此 2018 年升級專案除了有線，更擴大無線網路的覆蓋區域，策略性目標則是將內湖總部大樓建構為全無線辦公室，希望透過新無線整合方案的順利導入，包括無線基地台、網路控制器和行動網路管理設備，實現集中化控管、網路維運方便、相容各種連網裝置 (如筆電、物聯網設備)，以及利用更好的驗證機制達到應用彈性及資安保護的目的。

「在評估廠商的解決方案與進行概念驗證 (PoC) 之後，我們之所以選擇跨有線、無線和 WAN 的 Aruba ESP 整合式架構，在於 Aruba 提供了應用彈性，可配合不同的網路需求；維運方便，能減少查修問題和後續維運的負擔；以及雙因子驗證、不同驗證及角色權限的授與功能，強化了我們的資訊安全，」遠傳電信資訊暨數位轉型科技群-雲端平台暨核心資訊系統服務處協理謝逸凡表示。

整個專案的部署地區涵蓋了遠傳電信板橋、台中、高雄等三區客服中心的有線網路，全省辦公室的無線連線，每天支援 1500 到 2000 個裝置的無線連線。據遠傳電信資訊暨數位轉型科技群-雲端平台暨核心資訊系統服務處經理呂俊毅估計，此一階段的專案完成後，其有線網路的佈線成本減少近 70% 以上，有線網路設備的數量和維運成本也減少 70% 以上 ，此外，因辦公座位區的無線覆蓋率與訊號品質大幅提升，同仁的滿意度提高了二成到三成。

基於此次廣泛建置成功的信心，遠傳電信進一步評估將 Aruba 與遠傳的先進服務整合，以創造更多的商機。遠傳電信資訊暨數位轉型科技群-企業顧問暨工程處資深經理李仁宗指出，新冠肺炎疫情的蔓延帶來數位轉型的需求，也帶動了低接觸經濟的興起。如何使用電信 5G搭配Wi-Fi 6 提供更安全、便捷的聯網方式在現在更形重要。5G 專網為遠傳一項很重要的服務，遠傳提供高穩定、高效能的企業專網服務，其中有很多的場域會使用到網路設備，與 Aruba 網路方案結合，將能讓遠傳推出更多網路與資安加值服務。例如遠傳自行開發的多雲監控平台 (IIMS) 解決方案，搭配 Aruba 零信任安全架構，可以提供遠傳的企業客戶更便利的資安及日常維運體驗。

Aruba 台灣區副總經理賴振麟表示，「我們很高興能與遠傳電信攜手合作達成其網路現代化的目標。Aruba ESP 是雲端原生的 AI 驅動平台，提供一系列完整的連線能力、管理和安全解決方案，除了可以滿足遠傳電信未來發展所需要的彈性和擴充性之外，相信也能助力遠傳提升整體的競爭優勢。」

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