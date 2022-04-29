2022智慧運輸展 亞力秀軌道產業四大領域實力

上市資深機電類股-亞力電機(1514)深耕軌道基礎建設領域逾40年；四月二十七日開幕，台北世貿南港館辦的2022年Mobility亞太智慧運輸展，亞力攜手知名國際軌道號誌工程技術專業夥伴、也是外資法人股東的日本信號公司聯合參展，展現亞力在軌道產業四大經營主軸的產業實力與成果。

亞力指出，目前在軌道產業的四大經營主軸包括，一、鐵路號誌工程、二、軌道電力電子、三、軌道變電所廠站重電設備與工程、四、軌道電車線OCS工程。

一、鐵路號誌工程方面：結合日本信號公司，20多年前亞力開始承接台灣全島的鐵路號誌工程，近期南迴鐵路工程共123.4公里，已順利完成，提供台灣東南部眾多居民便利的鐵路搭乘服務，為CSR企業社會責任略盡棉薄之力。

二、軌道電力電子領域：亞力電機整合電力電子創新技術、紮實的重電機高電壓大power及鐵路變電所通訊監控SCADA技術，20多年來與日本信號公司共同發展多項充電設備，透過亞力位於新北市新莊工廠生產製造，成功供貨到世界各國。

目前台灣鐵路局軌道號誌電源皆採用亞力的設備，相關產品並已外銷至印尼雅加達及中東杜拜；亞力新莊工廠自主開發與生產的軌道車輛用充電機，提供台鐵EMU700/800、太魯閣、普悠瑪號及EMU3000城際列車充電設備、並外銷至中國上海地鐵；模組化之UPS不斷電設備，新鳴日號鐵路觀光餐車也已裝置使用。軌道通信使用的直流多款式SMR供電設備，採用與101大樓相同系列，強固防電磁干擾防護電路系統，皆為亞力的自有技術。

至於新研發的大功率電動大巴EV充電設備，快充功率達單槍120kW(可調60kW*2雙槍），另外，現場實機展出的60kW太陽光電變流器(PV INVERTER)，展現亞力電力電子上的創新研製能力。國產化鐵路車廂用SIV 靜態變流器待燕巢試驗廠完工即可於專用軌道實機上線。

三、軌道場站變電所重電設備與工程：木柵線捷運、高雄輕軌捷運、淡海輕軌捷運等使用的模塑型多相整流變壓器為亞力提供，可穩定系統電源，降低因整流系統造成的波形畸變及對電網的污染。亞力的變壓器種類多樣化，包含乾式、油式、模塑式及非晶質節能高效率變壓器，另可提供變電所內GIS∕UPS、馬達控制盤、智慧型IED RELAY SCADA變電所電力監控。

現今台鐵行車控制中心電力調度系統，監視、控制環島鐵路電氣化各變電站、中性區間的開關，掌控環島鐵路電氣化的電力供應，為亞力所承製之外，也承包台電變電所相關含營造機電統包工程。

四、軌道電車線OCS工程：亞力除承覽台鐵局、鐵道局北、中、南、東之隧道(導電軌)、高架路段及輕軌電車線工程，並採用自行研發的智慧型電車線開關控制盤，以模組化設計、自我偵測功能、自動紀錄開關操作電流等資訊、可判斷電車線故障點等功能，對電氣化軌道供電穩定助益甚大。另外，亞力在高鐵電車線工程也卓有貢獻。