小水力發電有譜？ 繁文縟節的法令待簡化

能源局副局長李君禮：行政機關會全力配合行政改善及調整

社團法人台灣小水力綠能產業聯盟(簡稱小水盟)與崑山科技大學27日舉辦「2022 山坡地小水力綠能發展論壇」，引發熱議。此次論壇由我民間團體及學校來籌辦，並邀請相關環保團體、利害關係團體及政府單位代表等參與討論，以民間力量統整、解決產業發展的問題，進而協助政府朝2050淨零排放目標大步前進!

經濟部能源局副局長李君禮致辭表示，蔡英文總統上任後積極推動再生能源，一是因爲全球暖化問題，二是台灣98%的能源仰賴進口，自產能源僅佔2%，如何增加自產能源、綠色能源非常重要。「根據蔡總統宣佈的能源轉型政策，2025年綠能佔總發電量20%，這幾年推動再生能源，除了光電、風電之外，水力發電也不可或缺。水力發電增加量雖然不多，卻是2025年最接近達標的再生能源，目前水力發電已有2094MW，距離2122MW的目標只差20幾個MW，近在咫尺。」

小水盟希望大力推廣離槽式小水力發電，「這種方式，會保留河川基準流量，不會破壞生態」。

李君禮指出，這幾年增加的水力發電全都來自小水力，在技術上沒有大困難，但有很多的行政障礙、環境議題、人為因素需要克服。小水力開發涉及環境議題、山坡地開發、森林保育，還可能跟附近水力灌溉設施及民衆的生活連結在一起，很多小水力申請案，在法律上、地方公共事務上需要政府協助。他相信小水力在台灣非常有發展潛力，「希望大家共同努力，行政機關也會配合進行改善及調整。」

立委洪申翰說，四月中旬國發會宣佈2050年淨零路徑，台灣能源發展的趨勢已有所不同，之前智庫會評估哪些再生能源所需的技術比較便宜、經濟效益比較高，現在氣候變遷及淨零排放的大議程裏面，幾乎是只要有減碳效果的乾淨能源都要發展。

看好小水力發展的洪申翰表示，小水力目前在再生能源中的佔比雖然不高，但持續發展20、30年，線性擴張所帶來的功效也不容小覷。而且小水力的門檻相對比較低，不需要很大資本、很高的技術門檻才能投入，可吸引更多企業參與。 小水力更是能源教育非常重要的一環，讓大家感覺到有智慧的運用自然資源，原來可以供給生活上能源的消耗。他希望大家集思廣益，研究如何簡化繁文縟節的法令，以使小水力的技術做到更簡單、更好的發揮，並呼籲各界如有好的建議，立法院也願意跟相關政府單位討論，為大家提供協助。

前台電董事長楊偉甫表示，公部門推動小水力已有10年，今年到明年將有十個小水力場域要完成，這是累積很多人努力、排除很多困難，包括水利單位、水保單位、林木單位及台電公司一起合作，在能源局的協助之下，才有這樣的成果。但他强調「這只是小水力發展其中的一小步」。

對業者而言，楊偉甫說， 現階段投入台灣小水力發電利潤很低， 賺得到錢嗎？賺不到! 願意投入就是靠一股傻勁。今年三月政府已經立法將小水力發電的躉購費率提高近三成，到4.1元，政府已經注意到，而很多民間業者一方面也想要善盡企業社會責任，現在紛紛表態有興趣。台灣小水力發電事業是再生能源重要的生力軍，期待小水盟的會員帶動更多能源轉型、產業轉型的契機!