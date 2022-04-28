彎道超車，小水力發電支持「淨零碳排路徑」

小水盟攜手崑山科大辦「2022 山坡地小水力綠能發展論壇」，經濟發展與生態保育，兼容並蓄！

在此全球面臨氣候變遷危機之時，國際提倡浄零排碳及碳管理的壓力迫在眉睫，又要面對歐美明年實施的邊境碳關稅的經濟手段，而我國又是以出口導向的國家，不減碳就會損及國家的經濟發展，可以說台灣再生能源的發展有相當急迫性，而行政院國發會也在今年公佈「淨零碳排路徑圖」，有了努力的策略及方向。

4月27日， 社團法人台灣小水力綠能產業聯盟(簡稱 小水盟)與崑山科技大學假集思台大會議中心主辦了「2022 山坡地小水力綠能發展論壇」，展現以民間力量協助政府解決問題的魄力! 小水盟理事長洪正中表示， 今年地球日小英總統明確指出再生能源的發展是國家命脈，然而能源轉型之路也充滿挑戰。本次論壇從山坡地的小水力發電出發，希望拋磚引玉，讓其他也遭遇相同行政程序等問題的新能源推手，有力量持續往前走，讓經濟發展與生態保育，兼容並蓄！

原民會經發處專委高文斌說，自2016年1月實施諮商取得原住民族部落同意與辦法以來，高達八成以上諮詢同意案件都會通過。圖/陳逸格

洪正中說，台灣預估在中低海拔的山坡地，蘊藏5～10 Gw以上的水力發電能量，我們不應該默視它不利用它，轉而去發展不利環保的石化能源發電。但台灣山坡地保護的水土保持法令，以及原住民區的原住民基本法等，都會與小水力發電及地熱等能源開發競合。然而依歐、日經驗，在山坡地發展小水力，只要利用離槽式小水力發電，並配合橡皮壩替代水泥壩措施，就可以保護環境生態。他強調，「這種方式，會保留河川基準流量，不會破壞生態。」

台電前董座楊偉甫指出，小水力要往上游地區發展，問題非常多，過去公部門推動水力建設，不論是小水力、還是一般工程建設，只要在集水區、山坡地或進入原住民領域的地區，都有很多限制條件，這是為了保護環境，必須跟在地居民或利害關係人達成共識，這是過去政府配套措施上有所不足的地方。對於台灣小水盟理事長洪正中發起願景，要把小水力綠能的產業往更上游推動，楊偉甫深感欽佩，也對此發展方向表達全力支持，希望公部門與民間單位能夠互補不足，以完成此目標。

能源局副局長李君禮說，行政機關會全力配合行政改善及調整。圖/陳逸格攝

本次論壇凝聚六項共識：一、山坡地蘊藏非常大量的潛在發電量，2050年的時間壓力越來越大，希望政府的行政部門能簡化山坡地發展再生能源冗長的法規流程，如：在地政府/土地/水權/生態保育…等主管機關的行政流程，才能在時限前達到淨零碳排的目標。二、不合時宜的法規應修改為符合發展現況，讓業者更有信心前往開發。三、關於「徵得部落的同意」，期望業者提供問題癥結點給公部門，讓公部門參考來找尋解決問題的方向，擬定相關策略。四、山坡地小水力的潛藏案場高達數百數千個，期望公部門能夠建立一套標準SOP可以互相學習進行，不要讓每個案子走失敗的腳步，進而順利開發這些大量的再生能源。五、山坡地離槽小水力發電發展已多年，應該借鏡參考日本經驗，進一步討論訂立相關設置行政規範，加速山坡地龐大的小水力潛力量。六、期望政府部門出面成立一個平台，協調整合法律規範，協助再生能源的開發。