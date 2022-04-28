實踐綠生活 裕電為生活充電

依國發會「臺灣2050淨零排放路徑」公開政 策說明指出，全球碳排放量有四分之一來自海、陸、空運等交通運輸，其中七成來自陸上交通，因此如何降低「陸上交通」這類日常交通工具的碳排放，是 能減碳行動中最重要的一步。裕電能源總經理高秀枝表示， 從日常生活的行為改變，是啟動淨零轉型的關鍵，在運具電氣化方面，電動車會逐步融入我們的生活，同步實現裕電能源「停車即充電」的理念。

在車充用電的時代來臨，保時捷、現代、Nissan 及中華 eMOVING 等皆是裕電能源長久合作的夥伴，為方便車主尋找鄰近充電站點與享 24 小時客服服務，更設計進階功能，如專為台灣保時捷 車主客製化的行動 APP，讓車主可透過綁定卡片進行充電、中華 eMOVING 車主則擁有免掃碼輕鬆啟動充電等，充分運用雲端服務與客製化開發，為建構低碳城市奠定良好的應用基礎。

保時捷、現代、Nissan 及中華 eMOVING 等為長期合作夥伴， 可利用 YES 來電 APP 或是協助開發客製化 APP。 圖／裕電能源提供

裕電能源秉持「停車即充電」的理念，尋找各種與車主相關的生活場域，再依場域特性建構適合的充電設備，無論是在百貨公 司、量販店、公共停車場、加油站、遊樂園或是科技廠區都可以看到裕電能源 YES 來電充電站的身影。裕電表示，考量京站時尚廣場的立地優勢，位於京站停車場 B5F 的「YES 來電充電站」， 配置快充設備提供車主緊急補電，也配置慢充設備，讓車主在購 物、享用美食及看電影過程中，可以悠閒充電。

京站停車場的「YES 來電充電站」，配置快充與慢充設備，民眾可依需求進行選擇。 圖／裕電能源提供

今年地球日總部(Earth Day Network)以「投資我們的星球」 (Invest Our Planet)為主題，提倡 52 個投資星球的方法，希望人類 藉由日常的食、衣、住、行、育、樂、購等行為模式的轉變，開 始「綠生活」以行動投資地球。京站時尚廣場總經理柯愫吟指出， 京站是以「環保、時尚、科技」為設計概念，自開店以來便有全 台北最大植生牆，近三層樓高的牆面約有 2 萬 8,674 株植栽，每日 可吸收 48 公斤二氧化碳，「會呼吸的牆」也代表京站長久以來對 於環保與時尚的重視，攜手裕電能源打造「YES 來電充電站」更 象徵京站在綠電及綠能行動再邁出一大步。

裕電能源與 京站時尚廣場攜手合作，為綠生活提供多元的新選擇。 (左起)京站時尚廣場總經理柯愫吟、裕電能源總經理高秀枝、舊鞋救命創辦人楊右任合影。 圖／裕電能源提供

依國發會研究指出，溫室氣體的排放，追根究柢來自滿足社會大眾生活需求所使用的服務或產品，生活型態的選擇將會是大幅影響碳排的主要成因。因此，臺灣在推動「淨零生活」，包含食、 衣、住、行、育、樂中，所產生的商業及消費使用行為，也正是啟動淨零轉型的主要關鍵。為此，裕電能源宣布，將於五月京站時尚廣場共同舉辦「捐鞋救命公益活動」，每募集一雙鞋，裕電能源即捐出 10 元，目標 3,000 雙，作為舊鞋救命運費基金，提倡二手物資再利用以減少浪費。

捐鞋救命公益活動，裕電能源以行動送出關懷。圖／裕電能源提供

另外，為鼓勵消費者在日常生活落實綠生活準則，關心地球的消費者都可以在 YES 來電 Facebook 粉絲專頁參加 5 月份舉辦的「52 項綠行動」活動，就有機會抽中東眼山國家森林遊樂區、奧萬大國家森林遊樂區、墾丁國家森林遊樂區及太平山國家森林遊樂區門票共 40 位，且一人中獎兩人成行。裕電能源希望經簡單的活動鼓勵大眾將愛護地球的理念化為實際行動，也鼔鼓勵大家近距離體驗森林遊樂區的美麗，在落實公益活動同時，也為地球及下一代的自然環境盡一份心力。