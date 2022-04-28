業成(GIS) 透明顯示、智慧車載、指紋及3D光學感測方案吸睛

觸控模組廠業成GIS-KY（6456）參展2022Touch Taiwan台灣智慧顯示展覽會，大秀多項最新技術與產品，包含曲面與高解析度之透明顯示器、AR HUD、屏下指紋感測，以及適用於身份識別、肢體偵測、智能照護之3D光學影像感測等，可應用於智能車載、育樂、生醫、零售等多元領域，推出沉浸與互動的未來智慧生活顯示與感測新方案，以穿透、曲面加上智能感測與數據資訊的結合，演繹未來擴增實境與虛擬實境無所不在。

在先進觸控顯示方面，業成展出透明LED薄膜顯示技術，具有可撓曲、高亮度、高穿透的特性，並可大面積拼接，為公共顯示應用的新選項，展出全球第一個121”透明多曲面互動LED顯示器。此外，並展出多點觸控、高解析的55” OLED透明觸控顯示，以及適型化設計與貼合的曲面Micro LED等產品。GIS亦將展出非接觸電容式懸浮觸控技術、具有高速靈敏觸控功能的大型觸控桌，以及車規、低反射的曲面玻璃鍍膜技術。這些技術都為未來無所不在的虛擬與擴增實境生活，提供沈浸與互動的體驗方案。

有鑒於智能車載的興起，GIS展出多項相關應用包含：擴增實境抬頭顯示器(AR HUD)，可提供即時AI運算虛實整合的行車資訊，提升駕駛安全，以及小容積、高畫質的一般型抬頭顯示器(HUD)。多屏曲面全貼合的智能座艙，包含了電子儀表板、中控資訊系統、副駕娛樂系統、電子後照鏡，以及A柱盲點顯示器的互動系統。結合觸控、燈效、多樣化電子零件，以及表面飾模IME技術的車側控制板，提供新一代的人機互動體驗。

GIS於2022Touch Taiwan展出之最新透明LED薄膜(左)，及智慧觸控相關應用(右)。圖/謝易晏

在指紋感測技術方面，GIS全面開展，除了新一代的超聲波式屏下指紋技術，可適用於更大的感測區域，具有輕薄、安全，及靈敏度佳等優勢，也提供光學式屏下指紋以及電容式指紋技術，可置於機身側邊或後蓋，滿足客戶不同的設計需求。除手機外，GIS亦開發物聯網等新興應用市場，如具有安全、防水及高靈敏度的超聲波和光學式智能門鎖解決方案，超聲波可適用於金屬或玻璃等不同材料平面下的指紋解鎖，而光學式可穿透2 mm以上的強化玻璃，提供客戶不同的選擇。

因應新冠疫情，非接觸式互動與感測方案，需求大增。GIS亦利用3D光學感測技術，達成各式智慧感測與輸入方案，如：3D人臉辨識：可精準捕捉深度資訊，防止偽冒，並具有戴口罩精準辨識、體溫偵測等多種功能。床邊照護系統：判斷去識別化之深度影像，可精準判定跌倒/臥床/離床等行為，發出即時警示通報，具有高隱私性、即時、高準確性之優點。3D肢體偵測：結合3D深度影像，透過精準骨架建模與判讀，提供復健評估與健身指導。3D人流偵測：利用去識別化的3D影像，透過自行開發的AI演算法，精準算出及時通過人數，並可依照場域狀況彈性拼接，擴大應用範圍，適時疏導人流群聚。3D手勢辨識：結合55”全平面電容觸控電子白板展示電子菜單，展出非接觸影像式手勢辨識技術，提供防疫點餐服務。眼球追蹤：非接觸視線控制，可為新型的互動介面方案。穿戴式心輸出計：根據超聲波都普勒原理開發的可攜式心輸出計，搭配友善的App設計，和低功耗藍芽資料傳輸，提供自主心臟健康管理的參考。