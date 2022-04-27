方略電子110吋軟性AM Mini LED世界首發

引領台灣的顯示器產業成為「世界的領航者」

全球首家Solution for Panel Semiconductor公司方略電子(PanelSemi Corporation)，參與4月27~29日在南港展覽館登場的Touch Taiwan 2022 智慧顯示展覽會，展出世界首創的110吋Flexible AM Mini LED顯示科技。

顯示器產業花了約 30 年的時間，把人類工業史的第一代電子顯示器，也就是笨重的 CRT 映像管換成 LCD/OLED 等平面顯示器，如果把它定位為人類工業史的第二代顯示器，那麼第三代顯示器會是什麼呢？方略電子董事長丁景隆認為：「第三代顯示器最大的特徵應該是從 “平面” 再進一步演化到 “軟性”，而具體的技術內容將會是 Mini LED/Micro LED 製作在軟性基材上。」

丁景隆進一步說明指出，在第一、二代顯示器技術發展歷程中，台灣的角色都是「跟隨者」，但在第三代的軟性顯示器產業革命，方略電子的雄心是引領台灣的顯示器產業成為「世界的領航者」，重新定義台灣的產業角色！

這樣的雄心必須結合台灣的各種產業資源來共同完成，也因此需要一個類似半導體產業摩爾定律的概念來調節眾多廠家的步伐，才能有節奏、高效率的「共創」，所以方略電子提出「LED 摩爾定律」的倡議，讓業界從 Mini LED 不斷提昇解析度 (ppi) 進而演進成 Micro LED 的過程能夠又快又穩。

丁景隆笑著表示：「這次方略電子在Touch Taiwan 2022 展出全球首發的110吋Flexible AM Mini LED顯示科技，可以說是第三代顯示器產業革命，正式從台灣出發、鳴槍起跑了！」

方略電子突破過往依賴重資產投資面板廠，才能生產大面積顯示的限制，轉換成以設計及技術為驅動力的高附加價值事業，凸顯方略電子極具創新動能，積極開創顯示器產業新局的決心。

此110吋Flexible AM Mini LED顯示，以TFT Active Matrix 為核心技術，利用既有且已折舊完畢的3.5代面板產線來生產9吋基礎模塊，無縫拼接成110吋單一大面積顯示，讓生產大面積顯示器不需要再依賴重資本投資，用既有的面板產能即可生產百吋以上的顯示產品，彰顯方略電子成立的事業價值，同時體現其Solution for Panel Semiconductor的戰略架構。

方略電子110吋Flexible AM Mini LED顯示技術，是目前市場上唯一超過100吋、同時具有輕薄、可撓曲特性的顯示器，還可以帶著走，市場商機龐大。圖/業者提供

世界最輕最薄 開創新藍海應用

110吋Flexible AM Mini LED顯示技術，為目前市場上唯一超過100吋以上，單一大畫面、重量最輕、厚度最薄、柔性可撓曲的顯示器，其超輕(13Kg)、超薄(<1mm)、省電(140W/M2)、可撓曲、可多屏無縫拼接的優勢，符合高端顯示追求超大畫面的趨勢，更可創造獨一無二的視覺體驗與顯示應用的新藍海市場。

方略電子指出，110吋Flexible AM Mini LED顯示器，可實現『電視任意「貼」』的情境，打破傳統放置方式。除常用的直立吊掛安裝外，也可進行水平式安裝於桌面、地面或平貼於牆面上，具有易安裝的特性，已獲得國際展會業者、豪華遊艇、豪華巴士以及飛機內裝業者的高度興趣。

此外，方略電子110吋Flexible AM Mini LED顯示技術的省電效率令人驚艷，加上屏體表面不發熱，是名符其實的綠色顯示器，足以對接未來低碳經濟的顯示應用，助力ESG。

在Touch Taiwan展會，方略電子透過台灣意象影片的呈現，邀請大家一起在螢幕上”Touch “Taiwan，體驗屏幕不會發燙的黑科技，同時，更歡迎參觀民眾將大名與頭像，放置在110吋顯示器或是圓柱顯示器上一同打卡拍照，見證台灣原創、世界首發的AM Mini LED產品。