達勝深耕研發 拚差異化PI應用商機

一向專注發展差異化聚醯亞胺薄膜(PI)產品與應用的達勝科技(7419)，在過去兩年多新冠疫情期間，陸續完成登錄興櫃、擴建新生產線，並深化發展絕緣膠帶、軟板、人工石墨散熱片、散熱介材等應用特殊規格PI，布局5G、摺疊手機(柔性透明)、汽車與電動車等三大未來應用，期待後疫情時代，差異化與新應用商機發酵，繼續推升營收向上成長。

從聚醯亞胺薄膜(PI)應用比重來看，FPCB軟板為最大宗，佔比高達七成，美、日、韓、台PI大廠，產品多用在FPCB軟板，為軟板市場主要供應來源；反觀大陸PI產業在大量研發經費支持下，近年在絕緣膠帶應用已稱霸全球。作為小而美的PI廠商，達勝科技在軟板、絕緣膠帶、散熱介材應用上以特殊規格著稱，在此應用領域也佔有一席之地。

達勝科技董事長孫德崢博士表示，人工石墨散熱片是達勝現在及未來都很重要的產品線，雖然人工石墨散熱片產業問世時間短，但由於功能強，用在散熱領域，未來會越來越重要。2021年底達勝產業垂直整合人工石墨散熱片產業鏈，今年整合發展的成果被寄予厚望。

據悉，去年上半年達勝的人工石墨散熱片製備材料PI已完成陸資大廠認證，至年底更斥資引進人工石墨散熱片捲式燒結設備，以及有量產基礎的燒結技術團隊，組成材料開發與燒製的完整團隊與能量，透過整合協作，建構量產技術與反饋開發新產品。

孫德崢說，很快完成學習曲線下，今年第一季已接到數筆人工石墨熱片小量訂單，並已陸續出貨，應用在TIM、電池組裝、半導體等產業。在人工石墨熱片燒結設備與新團隊加入且順暢運作後，規畫未來三大發展模式-直接賣PI、找下游代工或找使用者策略合作。未來企業掌握更多資源，將有很多商業模式可放手去做。

目前達勝主要差異化PI有，特殊厚型、特殊散熱(應用)介材、黑色厚型、人工石墨(紙)散熱片等，未來在差異化的基礎上，持續重點發展5G、摺疊手機(柔性透明)、汽車/電動車應用等三大產品與應用，目前，5G、摺疊手機(柔性透明)已有不錯的研發成果與基礎，也在開發佈局多種差異化應用；汽車市場上達勝開發的幾個PI項目都可融入汽車應用，如折疊/曲面/散熱綜合特性，由於汽車市場應用環境要求嚴苛，進入門檻高，在日本代理商協助下看好未來中長期商機。

迎接後疫情時代，達勝展現更正向積極的經營思維，隨著多項PI產品及新產能都已準備就緒，短期將擴大散熱介材及人工石墨散熱片應用在軟板、半導體上，力拼拉高稼動，達成年度營收成長目標，邁向發展新局。