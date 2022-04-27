海外電動巴士大單挹注 創奕營運成長看俏

創奕能源董事長黃振聲日前受訪時表示，全球電動巴士市場很大，創奕深耕東南亞、南亞市場即將發酵；2022年面對後新冠疫情，全球逐漸開放邊境，致力發展經濟，創奕陸續接獲來自印度、馬來西亞、泰國、印尼等國電動巴士市場翻倍大量訂單，預計今年底、明年初陸續交貨，營運成長看俏。

在台灣電動巴士同業中，創奕能源團隊是少數出身電池產業，浸淫電動巴士領域逾15年，以三電核心零部件及軟體專長，進一步整合發展成電動巴士供應廠商；自2016年12月迄今，創奕實際交付的電動巴士累積超過三百輛，運營績效良好，獲舊客戶很高的回購率。

黃振聲指出，創奕團隊擁有的三電系統軟硬體、整車整合設計專長與電動巴士運行實務經驗，正是東南亞、南亞國家發展在地化電動巴士產業，初期最好的策略合作對象與商業模式，所以自然就找上找上創奕，目前創奕的策略合作對象除了印度、馬來西亞、泰國、印尼等四國當地業者合作夥伴之外，有更多海外廠家表達合作意願，創奕一貫抱持穩健踏實、不求快態度。

布局拓展海外電動巴士市場之際，創奕在國內電動巴士國產化的腳步上也正加速向前邁進；據了解，今年初創奕通過109年度交通部電動大客車示範型國產化項目，預計於今年中、今年底前再分別完成110年度、111年度示範型國產化項目，跟上政府對電動巴士國產化的時程要求，而創奕在國內市場策略著重在參與、不缺席。

近年創奕根據不同需求與商業模式，分別與印度當地大型集團及馬來西亞政府基金合資設廠，今年創奕啟動印度與馬來西亞合資組裝廠，以印度的巴士數量高達170萬輛，馬來西亞合資廠會有許多來自政府本身的電動巴士案子來看，二國市場潛力都很大，今年創奕接獲印度、馬來西亞二地合資廠電動巴士零部件訂單貢獻度合計上看600輛。

2022年泰國電動巴士市場除了已交車供應的7米及12米電動巴士，未來機場電動拖車、電動三輪車都將會陸續出貨，今年預計可接到泰國60輛電動巴士訂單。至於今年印尼市場主要供應電動巴士底盤重要部件、三電系統及雲端控制後台系統，攜手當地合資夥伴共同打造電動巴士，訂單數量約10多輛。

黃振聲強調，今年來自東南亞、南亞的訂單仍屬小量，以二地人口合計高達二十億，約為台灣的一百倍，印度現有客運巴士即高達170萬輛，未來二地電動巴士市場需求潛力相當巨大。