看好5G商機　鴻海集團富鴻網加速器新創亞灣簽約開訓

看準高雄5G聯網商機，富鴻網與經濟部中小企業處合作，今（26）日在高雄亞灣新創園舉辦「富鴻網5G垂直整合國際加速器開訓典禮暨合作單位簽約儀式」，宣布將聯手12家入選新創公司聚焦5G AIoT、智慧內容體感科技、海洋觀光、AI雲端服務、智慧製造、智慧應用及會展應用等產業領域，提供產業相關解決方案，串聯國內外大廠、加速器提供產業資源、商務人脈及經驗，助新創團隊往最強獨角獸之路邁進，將5G創新應用推向國際。

富鴻網董事長邱豋崧表示今年從42家新創團隊中評選出第一階段的12組優秀團隊，逾半來自嘉義、台南、高雄。

開訓儀式由富鴻網董事長邱豋崧、經濟部中企處長何晉滄、高市府經發局副局長王宏榮及青年局副局長顏己喨等人共同見證，並宣布包括亮典多媒體、聲麥無線、立政科技、雲城市、夯司坦國際、揚揚創新科技、普格諾斯科技、北歐綠能、大城技研、初上石、蜂電綠能及天德數位等12家新創的培訓正式啟動。現場並邀請高雄展覽館總經理涂宇欣與聲麥、亮典、揚揚、天德等4家新創團隊簽署合作意向書，將於高展館率先展開5G應用實地驗證。

高市府經發局副局長王宏榮指出，未來將以5G AIoT和半導體兩大發展主軸，結合亞灣高展館、港埠旅運中心、電競館、流行音樂中心和軟體園區等場域空間，發展科技展演、智慧娛樂及智慧港灣等創新應用。

邱豋崧表示，富鴻網5G垂直整合國際加速器近年來致力建構友善新創及創新生態系，目前已進駐高雄亞灣新創園，今年特別與經濟部中企處合作，從42家新創團隊中評選出第一階段的12組優秀團隊，逾半來自嘉義、台南、高雄，富鴻網將運用多元化資源與產業實務能量，共同推動高雄亞灣區域升級發展動能，公私協力共創永續高雄。

富鴻網董事長邱豋崧偕經濟部中企處長何晉滄、高市府經發局副局長王宏榮及青年局副局長顏己喨等至新創展攤巡訪。

王宏榮致詞時指出，高雄從早期重工業逐步轉型，製造、石化及鋼鐵等傳統產業都有智慧轉型需求，市府除成立DAKUO數創中心、KO-IN智高點、M.ZONE大港自造特區等新創基地，聯手國營事業和國際大廠以大帶小外，未來也將以5G AIoT和半導體兩大發展主軸，結合亞灣高展館、港埠旅運中心、電競館、流行音樂中心和軟體園區等場域空間，發展科技展演、智慧娛樂及智慧港灣等創新應用，歡迎更多新創來高雄發展。

以高雄為核心攜手在地與國際資源投入新創孵育

富鴻網5G垂直整合國際加速器攜手在地資源高雄展覽館、高雄藏識科技、高雄創業台槓育成中心和海外國際公司；如，印尼電信Telkom的MDI投資部門、泰國電信公司的True Digital Park、新加坡Farquhar Venture Capital 賦冠資本、新加坡Golden Gate Ventures、e27 Pro，以及中華民國在地數位發展協會、屏東市公館新興天后宮等，共同協助新創找到市場解決方案、場域產業實證創造商機。

5G AIoT新創團隊亮點 共創永續高雄

富鴻網5G垂直整合國際加速器近年來致力建構友善新創及其生態系，與經濟部中小企業處聯手在高雄亞灣新創園拓點發展，目前已有42家團隊進行加速器評選，第一階段正式招募共計12家團隊入選加速器，為培養更多創新應用服務夥伴，當天入選的團隊將在經濟部中小企業處何晉滄處長、高雄經發局王宏榮副局長、高雄青年局顏己喨副局長、高雄展覽館涂宇欣總經理共同見證下，由富鴻網邱登崧董事長暨總經理帶領新創團隊宣誓加入富鴻網新創供應商夥伴，期待與產業無縫接軌。

富鴻網表示，本次入選的團隊以智慧商務、智能聯網及儲能系統三大應用領域為主，提供5G智慧快取行動商情導覽、即時翻譯、智慧城市雲端物聯及綠能儲能管理等5G實務應用方案。後續則將垂直整合國際加速器並攜手在地的高展館、藏識科技、高雄創業台槓育成中心和海外國際公司如印尼電信Telkom的MDI投資部門、泰國電信公司的True Digital Park等資源，共同協助新創找到市場解決方案，透過場域產業實證創造商機。整體而言，富鴻網透過與新創團隊長期策略合作，為5G加速器提供技術整合及海外鏈結等資源，推動新創公司從實證中找到更多的商機，亦運用富鴻網多元化應用與產業實務能量，群策群力共同發展高雄亞灣區域產業升級，共創永續高雄。