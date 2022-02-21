全方位車內外錄影 UltraDash Z3雙鏡頭行車記錄器保障超有感

高架逆向、無預警迴轉、左切或右切，每從網路看到這些「馬路三寶」的行徑影片，總叫用路人心驚肉跳，但有時難免不幸遭到牽連發生意外，為了釐清肇事責任，行車紀錄器早已成為現在汽車上路的必備配件之一。Cansonic經理李辰又認為，很多人遇到事故需要調看影片時，才發現關鍵的車牌號碼模糊不清，這種情況屢見不鮮，因此行車紀錄器並不是有就好，仍要重視影像畫質、鏡頭規格與售後服務等條件，務求錄製的影像車況與車輛資訊無所遁形。

市面上常見的廣角行車紀錄器，儘管足夠應付一般車況，大致掌握事故的發生過程，但若是畫質、硬體較低階的設備，恐怕細微的車牌細節無法清楚呈現，導致難以做為有力的佐證，即使是神通廣大的網路鄉民，也只能建議下次換台好一點的行車紀錄器。李辰又指出，為滿足用戶的錄影需求，Cansonic UltraDash Z3 雙鏡頭標準版行車記錄器採用Sony高品質感光元件、1080P高畫質、140度廣角鏡頭，以及距離長達50公尺的望遠鏡頭，協助車主清楚記錄前方車牌訊息，不再有重要時刻車牌模糊的窘況出現。

Cansonic UltraDash Z3 雙鏡頭行車紀錄器共有標準版及商業版的兩種規格版本。圖／ Cansonic提供

過去曾發生計程車司機遭乘客毆打重傷的社會案件，也讓靠開車謀生的運將們人人自危。為了協助Uber、計程車司機遇到酒醉嘔吐、暴力乘客等狀況能夠自保，Cansonic UltraDash Z3特別推出另一款雙廣角鏡頭商業版，藉由180度可旋轉鏡頭的特性，即可車內、車外同步錄影，再搭配商業版獨有的紅外線夜視功能，就算處在夜間或是低光源的昏暗場景，依然能夠提供清楚完整的影片內容。

李辰又表示，近來行車糾紛常遇到火爆駕駛人直接走近車旁攻擊或謾罵衍生衝突暴力事件，一般鏡頭固定朝向前方的行車紀錄器，對於側面就無能為力，這時才想拿出手機拍攝也可能錯失重要過程。由於Cansonic UltraDash Z3標準版及商業版的雙鏡頭皆具備180度自由旋轉的優點，讓使用者可視情況自行將鏡頭調整至合適角度持續進行記錄，讓錄影畫面不中斷，甚至能適時發揮嚇阻對方採取進一步的激烈行為，讓用戶更安心有保障。

此外，為維護消費者權益，強調售後體驗的Cansonic祭出業界唯一的「30天內不滿意均可退貨」服務。李經理強調，「我們歡迎消費者試用，若覺得不滿意，只要產品無損傷、缺件皆可直接退貨或換貨，公司還會全額負擔運費，讓消費者體驗產品零負擔；如果在使用過程若有任何疑問，即使是周末六日非上班時間，也能透過臉書客服，隨時由專員協助客人解決問題。」更多產品資訊請至https://tw.cansonic.com查詢。