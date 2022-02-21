陸駭客持續攻擊台金融單位 奧義智慧籲企業速清查供應鏈

近年來，金融科技的技術與應用發展在全球備受關注，相關話題熱度持續升溫，隨之而來的金融資安危機也甚囂塵上，去年 11 月時便曾爆出我國多家證券商與期貨商遭受駭客撞庫攻擊、導致下單系統異常的事件，引發社會大眾一片譁然。臺灣資安廠商奧義智慧科技於近期發表的調查研究中指出，駭客針對我國金融單位所展開的攻勢，事實上遠比當時所發現的更加嚴峻，且很可能並非原先定調的個別案件，而是仍在持續發揮影響的組織性長期行動，呼籲相關單位應盡快採取應對措施。

繼去年 11 月的攻擊行動後，奧義智慧在參與金融單位之事件處理（Incident Response, IR）時，監控到第二波的駭客入侵行為，因此立刻展開了詳細、深入的惡意程式分析與數位鑑識調查。而據研究顯示，第二波行動的高峰期主要發生在 2022 年 2 月 10 到 13 日之間，攻擊者來源 IP 位於香港、使用到名為 QuasarRAT 的後門程式，綜合分析啟動方式、保護機制與 C2 中繼站等多項情資後，研判與去年底金融資安事件為相同攻擊者的一系列活動，並可將其歸因於知名的中國國家級駭客組織 APT10，主要目的應為竊取我國金融單位之內部資料。

奧義智慧全球情資平台 CyberTotal 歸因出攻擊者疑為 APT10。圖/業者提供

奧義智慧進一步指出，這起攻擊行動疑似利用了特定金融軟體系統的網站服務漏洞，屬於金融機構的供應鏈攻擊。該行動的過程中，駭客首先透過漏洞取得主機控制權，進而大範圍地植入 DotNet Webshell 與後門程式，並藉此竊取受駭單位資料。而調查也發現到，此駭客的攻擊手法可達成無惡意模組落地的效果，藉以掩藏入侵行蹤、降低被防毒軟體偵測到的機率。由於發生漏洞的金融軟體系統為在國內主要證券商、基金平台等金融機構間具有高市佔率的產品，因此預期可能受波及的範圍十分廣泛。

第二波金融攻擊事件惡意程式架構與活動分析。圖/奧義智慧提供

值得注意的是，在過去的資安研究之中，源於中國的 APT 組織一般較少以經濟上的獲益為目標，而本起行動則出現了明確的盜竊金融資料行為，因此研究團隊以「咬錢熊貓」（Operation Cache Panda）作為該行動的代稱，並於奧義資安部落格中發表包含技術細節剖析、緩解措施與入侵指標（Indicator of Compromise, IoC）等內容的研究報告。此外，研究也發現 Operation Cache Panda 所運用的手法，高度採用了 DotNet 惡意程式與多種用來隱匿行蹤、混淆調查的工具，其中使用到的「Reflective Code Loading」技術（MITRE ATT&CK 編號 T1620），甚至是最新一版 MITRE ATT&CK 框架 v10 中才首次出現的新型攻擊技術。

奧義智慧科技創辦人邱銘彰表示，本次攻擊所利用的工具與供應鏈滲透手法爲國內首見，一般資安軟體難以察覺，故影響範圍與程度皆十分嚴重，國內已有多家金融機構受駭，且與去年開始的多起金融駭侵有關，強烈建議各相關機構提升戒備，也籲請所有金融單位嚴加防範，修補漏洞與清除可能存在的後門及木馬，並尋求專業資安公司的協助，徹底檢視單位資安防禦措施，以防止清除不夠徹底導致災害再度擴散。

企業亦可於奧義智慧在資安部落格發表的研究報告中，找到此事件的網路 IP、檔案雜湊 (Hash)、惡意程式特徵等 IoCs 並針對內部機器展開盤點，相關需求可洽詢奧義智慧的資安健診服務，或利用 AI 端點偵測解決方案監控與阻擋惡意活動，強化單位資安韌性、應對日益險峻的資訊戰；學界則可透過資安卓越中心（Cybersecurity Center of Excellence, CCoE）規劃建置計畫，取得關鍵檔案以利執行進一步研究。