AWS領先掌握AI / ML關鍵技術 2 / 23免費線上研討會

一年一次 AWS免費研討會 迎戰 AI / ML 時代 免費參加再抽美食外送券

臉書去（2021）年第三季宣布將公司更名為Meta後，掀起各界對元宇宙的關注度，加上據彭博預估，2024年前元宇宙相關市場產值可達8千億美元，長期潛力值得期待，國際大廠也紛紛表態將進軍元宇宙生態圈；如今這塊「大蛋糕」正成為眾人們爭奪的焦點，若想建立起真正的護城河，勢必得從核心技術能量下功夫。為協助企業取得市場先機，亞馬遜雲端服務Amazon Web Services （AWS）於2 月 23 日在GoToWebinar平台免費舉辦一年一度的「人工智慧／機器學習」線上研討會，提供企業迎戰 AI 時代、加速創新學習的管道。

元宇宙生態圈泛指虛實世界的整合，而這過程中需具備核心技術及基礎建設，其中人工智慧（AI）能讓元宇宙世界盡可能地接近真實世界，對元宇宙生態建構是不可缺少的重要技術。此外，在美國喬治城大學安全與新興技術中心的一篇論文中則指出，克服機器學習（Machine Learning）的規格描述挑戰，是邁向更高人工智慧 ( AI ) 安全性的關鍵步驟。也因此，今年度的研討會將人工智慧與機器學習（AI、ML）列為首要學習探討議題，分享 AWS 的實務經驗與技術結晶，共同為商業提供解決方案。

在首場線上研討會中，將邀請AWS 機器學習領域和 AIoT 物聯網專家帶來精彩主題演講外，並和與會者分享實際案例，同時讓參與者了解其他組織如何憑藉AWS Machine Learning進行準確預測，從資料中獲得更深入的洞察、降低營運開銷；會中也將發布AWS AI、ML的最新功能，以及AIoT 相關新服務、SageMaker 線上零售案例分享、AWS ProServe 加速客戶機器學習應用導入實例等。三個小時的會議從下午二點開始至五點，分秒皆是實戰精華分享，無論是開發人員、DevOps、工程師、IT 專業人員、技術決策者、架構師或任何想要了解人工智慧和機器學習的最新趨勢，以推動組織變革和加速創新的人，都能在這次的議程內容獲得嶄新的見解。

AWS基於亞馬遜雲服務打造智能服務生態積累了豐富的實踐經驗，極大縮短產品上市週期；借助亞馬遜雲科技提供機器學習框架，助力用戶針對本身企業進行建購，使企業能夠實現降低成本、增加成效，贏得市場先機。講座皆可免費報名參加，還有機會抽中美食外送平台抵用券。

更多報名資訊，可至https://go.aws/34GoWra