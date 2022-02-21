中小企業處攜手產官學研 齊推「數位減碳」

助攻中小企業接軌淨零排放趨勢

為協助中小企業接軌「淨零排放」趨勢，經濟部中小企業處於2月15日舉辦「臺灣雲市集減碳專區交流座談會」，攜手產官學研共議如何透過簡易數位工具協助中小企業跨出減碳的第一步，落實淨零排放永續發展之理念。

本次會議邀請工業技術研究院彭裕民副院長、國立臺北大學李堅明教授、馬偕醫學院申永順副教授、全國中小企業總會磐石獎聯誼委員會陳萬來總會長、全國創新創業總會陳清港總會長、臺灣服務業聯盟協會蘇美華秘書長、臺灣連鎖加盟促進協會柯建斌副秘書長、臺灣鑄造品工業同業公會廖坤成理事長、臺灣馬達產業協會花瑞銘秘書長、臺灣軸承暨傳動件輸出業同業公會陳勝地總幹事、臺灣區玻璃工業同業公會葛堅立秘書長、思納捷科技馮明惠副總、成創永續陳峙霖總經理、永智顧問顏素絹營運長、今時科技陳信宏副總、展綠科技李乾溢經理等16位產學研領域代表與會。

交流座談會現場討論熱絡，中小企業處何晉滄處長表示，淨零排放已是企業經營必須正視的議題，期望各領域代表自產業發展及需求角度，提供政策建議。多數與會產業公協會代表皆肯定臺灣雲市集結合點數提供雲端方案的補助機制，並樂見「臺灣雲市集」開設「減碳專區」，相當有助於鼓勵中小企業跨出節能減碳第一步。

陳萬來總會長並提到，推動減碳其實能夠為企業節省經營成本、開創新商機，非常值得中小企業投入，也建議政府設立獎項鼓勵中小企業投入部署。

馬達協會花瑞銘秘書長則表示，淨零排放趨勢下首當其衝的是以出口為導向的製造業中小企業，政府推動數位減碳猶如及時雨，能夠及時協助中小企業取得必要的工具，有助於中小企業克服專業人力資源不足的問題。

工研院彭裕民副院長指出，運用數位科技推動減碳切合國際綠色與數位雙轉型的趨勢，也是臺灣持續提升產業國際競爭力的關鍵，工研院正在積極因應產業需求開發解決方案，並且即將發布碳排放量計算工具供中小企業使用，與政府一同協助中小企業降低相關工作的負擔，攜手推動低碳轉型。

與會的新創資訊服務業者也分享運用雲端解決方案，目前也有協助碳盤查與推動減碳的案例。來自臺南的成創永續陳峙霖創辦人提到可透過平台內建的各種排放係數，中小企業只需要填入排放源數據，軟體就會自動計算出排放量，彈指之間企業就能掌握排放數據。

專精能源管理的思納捷科技馮明惠副總則表示，客製化的「雲端AI能源管理平台」，能夠協助中小企業全天候監測耗能量高的照明、空調、製程等設備，可依平台回饋的數據進行重點節能，同時也能帶來減碳與節省成本的效益。

經濟部中小企業處長期致力於協助中小企業接軌國際趨勢，未來除持續聆聽產學研領域之政策建言，也將於「臺灣雲市集」平台增設「減碳專區」，彙整適合中小企業使用的雲端數位工具，引導中小企業跨出碳盤查與減碳的第一步，提升企業競爭力，落實永續成長的願景。