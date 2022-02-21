力士將於 3 /14 掛牌上櫃 2/21 啟動競價拍賣 競拍底價 52 元

台灣MOSFET技術集成電路設計之先驅廠商力士科技股份有限公司(以下簡稱力士，股票代號4923)公布於今日公佈2021年全年營運成果暨2021年股利政策。 展望2022年第一季，力士看好去年持續耕耘國際筆電大廠充電變壓器(Adapter)訂單將逐步放量，以及鋰電池等主要客戶亦持續加大訂單量能，且同時公司亦成功爭取合作晶圓廠擴增投片產能等，有望創造第一季營運表現繳出淡季不淡之成績，另一方面，力士去年已成功開發出整合功率元件及電源管理IC的IC Combo等，並積極拓展電源供應器等領域銷售表現，以目前整體訂單能見度持續看旺，未來營運成長可期。

力士2021年全年合併營收達新台幣11億元、稅後淨利1.40億元、每股稅後盈餘(EPS)為5.73元，分別較2020年大幅成長62.68％、8.5倍、8.7倍，主要受惠公司積極擴大旗下MOSFET成品、尚未封裝為MOSFET之半成品的晶圓片Wafer兩大業務接單表現，尤其全球遠距商機帶動PC、筆電等消費需求延續，加上隨著公司於各應用領域MOSFET研發設計、專利等佈局越趨完善，以及持續優化MOSFET成品銷售案源結構等策略效益顯現，帶動公司2021年全年獲利表現刷新歷史新高之優異成績。

力士科技董事長張晋誠（右）、總經理鍾明道（左）。圖／宏遠證券提供

力士表示，憑藉公司具備MOSFET設計與封裝等厚實研發能力、無侵權自有專利數高達91件、與主要合作晶圓代工廠深厚合作基礎並擁有封閉式製程平台，加上公司旗下MOSFET產品更獲得國際廠商合格供應商認證等競爭優勢，深獲PC/NB、手機、TV面板、電池等各領域國際品牌、EMS廠等客戶高度信賴及肯定，隨著終端消費電子產品對於高效能、低功耗、輕薄等功能需求越趨提升，加速力士旗下新一代ETG專利系列MOSFET產品於各領域市場滲透率，其中包括PC/NB、電池模組等應用領域皆呈現大幅近倍數年成長表現。

力士進一步表示，觀察全球國際品牌加速推進5G NR、WiFi6/WiFi6E等佈局，帶動終端消費電子產品升級，加上AI、車聯網、新能源車等市場需求高漲，尤其全球掀起晶片荒更加劇MOSFET市場供需缺口擴大，由於公司持續積極與主要合作晶圓廠製程平台協調擴增投片產能，透過多項專利並結合先進製程技術取代舊有毛利率較低之產品，優化公司整體訂單品質與銷售案源結構調整，挹注2021年整體毛利率達28％，較2020年的19％大幅精進，且2021年全年營業利益率保持16％，不僅創造整體營運綜效持續精進，亦同步推升2021年股東權益報酬率(ROE)、資產報酬率(ROA)持續提升並分別達28.48％、20.37％表現。

此外，考量公司資本公積充沛且財務體質健全，今日經董事會決議通過2021年擬配發每股5元現金股利，創歷年配息新高記錄，股利配發率約達87％，以期將公司營運回饋給全體股東共享。以2月18日收盤價86.90元計算，現金殖利率達5.75％。

綜觀2021年各項財務指標、公司各業務佈局等相關表現，已可看見公司整體營運已邁入另一個新里程碑，展望2022年第一季，力士看好去年持續耕耘國際筆電大廠充電變壓器(Adapter)訂單將逐步放量，以及鋰電池等主要客戶亦持續加大訂單量能，且同時公司亦成功爭取合作晶圓廠擴增投片產能等，有望創造第一季營運表現繳出淡季不淡之成績，另一方面，由於全球消費性電子產品對於快充、高效能、低功率等產品需求，加上新能源車市場需求高漲，帶動MOSFET產品朝向第三代半導體、晶片微縮化需求研發設計，除力士旗下新型MOSFET專利設計架構所推出新一代ETG產品系列已通過多方客戶之量產驗證，加上去年已成功開發出整合功率元件及電源管理IC的IC Combo等，並積極拓展電源供應器等領域銷售表現，以目前整體訂單能見度看旺至年底，未來營運成長可期。

MOSFET設計黑馬-力士科技預計於2022年3月14日掛牌上櫃，為配合初次上櫃前辦理現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷，對外公開承銷總數共2,934張，其中2,268張採競價拍賣方式進行，拍賣期間為2022年2月21日起至2月23日止，每日上午9時至下午2時，競拍底價52元，價高者優先得標，每個得標人應依其得標價格認購，每標單最低1張，最高293張，將於2022年2月25日上午10點開標。