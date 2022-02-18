改寫 CRM 應用情境 NUEiP 助企業建構高效工作模式

在企業數位轉型的浪潮下，大眾對HRM、CRM、BI、BPM、ERP …等SaaS 系統已日漸熟悉，其中 CRM 客戶關係管理系統普遍被理解為一套「業務」與「客戶」關係營銷、客戶關懷的工具，而國內企業雲端資訊服務廠商 NUEiP 人易科技，則對此系統有更多的想法與洞見，其總經理曹忠勇表示：「NUEiP CRM的使用不局限於業務與客戶，只要企業部門有對外溝通來往的需求，都可以用CRM做互動紀錄，利用彈性的功能建立不同使用模式、累積資料，這些資產皆能使企業未來不管是人員異動、策略制定、管理升級能有所立基，而不只是當下特定個人的紀錄。」

解決人事行政痛點，NUEiP CRM輕鬆簡化庶務處理

影印機檢修、文具採買、制服訂做…等工作，皆是人事行政的職務範疇，因其事務繁雜瑣碎，企業常忽略改善工作流程的重要性，透過 NUEiP 研發之 CRM 客戶管理系統建立客戶或廠商的公司資料、紀錄互動，不僅可將客戶及廠商分門別類，目前所有工作進度也能一覽無遺，如職務代理同仁需接手處理工作，能馬上了解狀況、加速工作進展，幫助企業減少內部溝通斷層。

整合LINE第三方應用，加速企業服務效率

除了系統功能彈性好上手外，NUEiP CRM與LINE第三方應用整合，使用者不用改變原本習慣的操作模式，即可快速搜尋廠商或客戶公司的關鍵字、掌握客戶資料、互動待辦與提醒，CRM 的產品經理也提到：「以前業務要拜訪客戶前，需事先查詢客戶的公司地址再出發，而使用LINE搜尋客戶資料，可一鍵開啟導航，節省許多細碎的準備時間。」

人易科技秉持著協助更多企業解決行政庶務的初心，CRM產品設計跳脫框架，進而達到一體適用多元職務類型的系統目標，將有更多人事行政、客服、採購、業務、行銷…等不同職務的人員受惠，累積企業用戶的智慧資產；人易科技也與經濟部台灣雲市集計畫合作，協助中小微型企業利用政府補助，更有效的推動數位轉型、尋求市場新機會。

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