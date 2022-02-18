淨零排碳壓力日增 數總助建立零碳思維

零碳大學、數轉大學招生 2/28報名截止

有鑑於我國企業對於淨零碳排解決方法的迫切需求，且數位轉型為減碳思維的優先必要條件，由企業二代為主要會員的臺灣數位企業總會，特別推動「數轉大學」及「零碳大學」雙軸學習機制，期以實作方案，輔以協助爭取政府及民間資源的方式，協助企業擘畫未來五至十年的轉型路徑，現正熱烈招生中。

在2050淨零碳排的目標驅使下，世界各國皆推出相應政策，例如2021年7月歐盟推出碳邊境調整機制(CBAM)並將於2023年上路、美國推動10年來最大規模氣候變遷預算案，我國除金管會將要求上市櫃公司揭露溫室氣體盤查資訊，環保署亦將修正氣候變遷因應法，明定減碳分工任務及碳費收取方案。除政府政策外，國際大廠亦紛紛要求旗下供應商配合減碳，蘋果公告2030年所有供應鏈都要能做到碳中和、台積電要求設備供應商在2030年前必須節能20%，並將其列為採購評選標準，都顯示未來如果不能做到淨零碳排，可能連生意都做不成。

有鑑於企業面臨嚴峻的生存挑戰，但卻有許多企業仍對淨零碳排的作法一知半解，在數總理事長陳來助的號召下，數總推出「數轉大學」及「零碳大學」，分階段協助企業完成轉型藍圖，並以實作方案的模式，由具備豐富經驗的國際企業CXO們擔任業師，手把手協助企業二代從發展策略開始，落地實際執行組織流程優化、系統導入等各環節，完成預設的轉型目標。

臺灣數位企業總會表示，無論是數轉大學或零碳大學，其核心精神都是實作，由業師陪伴完成數位轉型或減碳的解決方案，除協助內部組織溝通、流程設計、資源盤點，甚至雲規劃、系統導入等，都由業師隨同企業二代實際設定目標及時程，陸續安排推動。數總於去(110)年開始推動第一屆數轉大學，並招收5家企業成為第零屆零碳大學種子學員，以能主導並進行決策的企業二代為輔導對象，從做中形成實用且可複製的轉型模式，進而產生創新商業模式，輔以協助爭取政府及民間資源，完成方案的實務驗證及擴大實施。去年許多知名企業皆為數轉大學學生，如第30屆磐石獎得主台萬工業、上市櫃公司豐藝集團、工具機大廠台中精機…等，並於輔導過程中獲得相當豐碩的收穫。今年度數轉大學除擴大招募外，更細分為「智慧行銷」、「智慧製造」、「智慧服務」三大學院，以更個別化及細膩的機制輔助學習。

而零碳大學則以第零屆學員的成功模式為基礎，結合零碳概念及專案實作，並由第零屆學員示範其轉型模式，協助新加入學員進行碳盤查、碳定價、雲導入以及相關認證。數總表示，數位轉型為零碳轉型的基礎，雙軸轉型為銜接的關係，已有完整數位能力且符合優先招收條件者可進入零碳大學，數位程度尚需改善者則建議先進入數轉大學學習。

目前「數轉大學」及「零碳大學」皆熱烈招生中，並報名至今(111)年2月28日止，詳細簡章可至臺灣數位企業總會官網https://www.tdea.org.tw/首頁下載報名資料，或電洽：(02)2523-5808。