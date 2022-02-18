前鎮科技產業園區聯辦大樓服務再升級 園區警察隊喬遷進駐

為提供高雄前鎮科技產業園區治安管理更優質的服務，經濟部加工出口區管理處高雄分處（下稱高雄分處）積極協助園區保二警察隊進駐聯合辦公大樓，並於17日舉行喬遷儀式，警察隊將持續提供園區廠商與從業員工更完善的服務，聯合辦公大樓洽公便利性與公務服務效率亦將更進一步提高。

提供園區廠商更優質的投資環境

高雄分處表示，為提供園區廠商更優質的投資環境，積極推動「前瞻基礎建設—高雄智造新基地」，執行行政院24億元前瞻計畫特別預算，更新園區4.17公頃老舊廠房，興建2棟標準廠房、1棟聯合辦公大樓，工程於去年底全數竣工。其中聯合辦公大樓是以合署辦公概念規劃，迄今已有衛生保健所及兆豐銀行等行政支援單位進駐，園區警察高雄隊也於今日喬遷進駐，未來進駐單位亦將陸續增加以服務區內事業。

打造成為優質活力幸福永續園區

高雄分處進一步指出，前鎮科技產業園區成立已超過50年，正面臨空間不足與園區老舊問題，透過各行政支援單位合署辦公，將促進土地高度利用及精簡建築與維護經費之綜效。此外，因應產業不斷變遷，將持續推動園區產業空間更新再造外，亦致力營造區內良好且安全的投資與生活環境，因此，期盼保二警察高雄分隊一起繼續扮演最稱職好鄰居、好厝邊的角色，並攜手共同來打造高雄前鎮科技產業園區成為優質之活力幸福永續園區。