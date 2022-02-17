經濟部攜手業者 啟動林園工業區總體檢

經濟部長王美花於2月16日，邀集台灣區石油化學工業同業公會理事長曹明與林園工業區23家石化企業高層及工廠高階主管，透過視訊召開「111年度林園工業區所轄工廠總體檢啟始會議」，說明為期三年的總體檢辦理要項。王美花於會中期勉企業高層貫徹工安環保之決心，呼籲業者持續落實自主管理及稽核，以兼顧企業永續發展與社會責任。

在永續發展的國際潮流下，民眾對於循環經濟、淨零排碳及企業形象日益重視，各企業相繼推動永續策略以確保國際競爭優勢，有鑒於我國石化產業在減碳及環保仍有進一步的改善空間，王部長於本次會議特別邀請台灣中油5G AIoT推動專案辦公室許晉榮主任，分享如何應用大數據提升輕油裂解廠的能源效率，達到石化廠降低能耗及加速減碳的目的。作為國營事業代表的台灣中油，應擔任石化產業之先驅，致力提升工作安全與環境保護，以引領上中下游業者齊步向上。

本次林園工業區總體檢準用台塑六輕系統化績效指標模式，以台灣中油林園廠擔任領頭羊，區內各石化廠援引比照，由上而下挹注資源建立安全文化與制度，並依規模及製程特性量身打造安全管理精進作法，全面檢視工廠各項製程安全、環保與消防措施。

總體檢團隊召集人蔡明曉教授強調，落實人員、技術、設備及應變之循環式自主管理（PDCA），是持續改善工安環保管理體系、強化內部消防及應變能力的根本作法。總體檢團隊透過跨部會及中央地方協力方式共同進廠追蹤，敦促業者全力貫徹執行PDCA，並由企業集團於旗下各工廠平行展開績效指標管理，期許達成「零工安事故、零污染」願景。