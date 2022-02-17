東捷資訊以MES，助金屬加工業轉型工業4.0

串連OT到DT智慧工廠解決方案

全球疫情對於製造業及其產業供應鏈的衝擊，不僅改變製造業的營運模式，也加速製造業發展智慧製造、AI與大數據分析等應用，力求轉型工業4.0。

鑒於台商回流提升對於金屬加工業數位化轉型需求，長期深耕企業數位轉型服務的東捷資訊（6697）呼籲，金屬加工業數位化轉型應該循序漸進，首要之務是將人員、機台設備、物料產品、生產方法與生產現場環境等五大要素進行升級更新，使工廠從「自動化」走向「智能化」。東捷資訊表示，其所提供製造執行系統（MES）與顧問服務可以幫助金屬加工業業者達成數位化管理、資訊即時、生產透明與流程標準化等目標，有效提升管理、生產效能及競爭力。

製造業轉型工業4.0是必然 生產管理智能化是提升競爭力關鍵

隨著雲端運算、大數據、機器學習、AIoT的發展，各行各業進行數位轉型已是不可逆趨勢。根據TrendForce 研究報告顯示，預期到2025年，全球智慧製造市場規模可望達4,500億美元，年複合成長率為10.5%；同時，根據富比士(Forbes)報導，5G與邊緣運算、延展實境(XR)與元宇宙(metaverse)、工業物聯網(IIoT)、預測式維護、機器人與協作機器人…等趨勢發展更將加速製造業轉型工業4.0。

傳統金屬加工業面對勞動力不足及疫情衝擊帶來的全球供應鏈改變，在營運上將面臨：一、品質:無法掌握生產即時進度與生產品質情況; 二、交期: 訂單交期縮短；急單、插單或客製化訂單情況增加;三、成本: 供應鏈管理時效縮短與作業員短缺，人力與最少訂購量（MOQ）成本增加等挑戰，唯有調整傳統生產模式，積極數位轉型，邁向智慧製造才能持續保有競爭優勢。

數位化轉型的導入過程中，人員、設備、物料、生產或環安問題進行優化不可偏廢；作業管理層、企業管理層、企業營運層的IT服務更是缺一不可。東捷資訊服務公司擁有專業顧問團隊，已協助多家金屬加工業者導入製造執行系統成功經驗，深度了解客戶所面臨的痛點及掌握製造轉型關鍵成功因素，可滿足金屬加工業製程與關鍵系統需求，協助金屬加工業者整合新舊系統、數位化轉型、及接軌國際。東捷資訊服務營運副總經理劉新正表示，「東捷資訊不僅擁有多年豐富的製造業產業Know How，更具有從OT（操作科技）、IT（資訊科技）到DT（數據科技）的完整解決方案，近日並完成國際馬達大廠供應鏈廠商之一的矽鋼片沖壓廠產線設備稼動的監視與現場看板管理，讓客戶可以即時掌握現場設備運作與產量的決策數據，提高生產力與改善設備稼動率；接著下階段即可連接MES系統以蒐集訂單與生產過程的人機料法環等數據，有效達到智慧工廠管理效率。」

攜手多家金屬加工業數位轉型 東捷資訊服務獲市場肯定

看準金屬加工業強化數位轉型下對於生產進度精準追蹤等需求，東捷資訊以熟知機電製造業的專業輔導顧問為基礎，已協助多家金屬加工業客戶導入製造執行系統（MES），針對主要工藝技術製程，東捷資訊提供了完整的解決方案，包含對成型為多量多樣的生產特性，提供批量方式的派工與報工（如鑄造、鍛造、沖壓、裁切等方式），對機械加工製程等自動化設備（如車床、铣床等加工），提供開放API進行設備資料串接，並針對部份製程需進行外包，提供了外包報工等功能，協助企業即時掌握生產進度與溯源管理，提升產品品質與服務效率。此外，報表查詢功能，更可提供使用者追蹤完整產品的履歷，實現管理數位化、流程標準化與生產資訊即時、透明化之智慧工廠。

成立於2013年的金上晉科技公司，以不銹鋼金屬製品結合環保的PVD真空離子表面處理領先市場，並在海內外分設多個廠區。近年來由於客制化訂單高度需求，使得營運管理的風險增加；再加上原始生產數據僅有統計報表，無法進行追溯管理。2020年經東捷資訊協助導入MES，有效幫助金上晉科技即時掌握生產進度與溯源管理，提升產品品質與服務效率，加速其從傳統金屬製品產業轉型發展為高科技技術的領頭羊。對此，金上晉科技公司協理蔡昌儒表示，「導入MES系統之後，各生產單位主管可以隨時掌控每張工單目前的生產狀況，以及相關在製物料流向，配合對應的導出報表，可以精確的掌控相關生產效率以及良率，在生產運作流程上也讓線上直接人員依循著生產作業藍圖運行，避免了很多人為的流程失誤。相關效率呈現也容易分析出原因，並配合做出適當的處置。」