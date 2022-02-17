星宇航空運籌中心導入Aruba整合式網路安全方案

從網路底層確保遵循航空產業嚴苛的資訊安全要求

Aruba，母公司Hewlett Packard Enterprise(HPE)，宣布星宇航空選擇Aruba ESP(邊緣服務平台)整合式解決方案，逐步部署於星宇航空台北總公司及新落成的桃園運籌中心，打造高效、安全、易於管理的網路環境，並在星宇航空申請ISO 27001資訊安全管理系統及ISO 27701隱私資訊管理系統雙認證的過程中，提供堅實的網路基礎架構，從網路底層確保遵循航空產業嚴苛的資訊安全要求。

星宇航空資訊長莊棱源表示，沒有信任，就沒有這次採用全新Aruba ESP完整方案的評估結果。「除了解決方案本身必須可靠、穩定與高效能之外，對企業來說，即時而專業的支援，影響著解決方案導入之後的日常維運，是最重要的考慮條件。而在我們了解Aruba產品功能、進行概念驗證測試(POC)、以及在規劃運籌中心網路環境的過程中，感受到Aruba團隊專業的支援服務以及積極迅速的處理態度，逐步建立起星宇人員對Aruba的信心，也讓我們對選用和部署Aruba方案的決策，感到非常滿意。」

2018年9月開工動土的星宇航空運籌中心，緊鄰桃園機場，樓層規劃為地上10層，地下2層，樓地板總面積約15,800坪，除了第一線作業單位進駐，包含飛航機師、空服員、機務維修、運務地勤及企業安全等之外，機組員報到中心、航機24小時監控中心及空地勤人員訓練中心也都設立於此。

為了提供高效、穩定的網路環境與簡化、統一的管理，星宇航空從2020年初開始評估運籌中心的網路設備，最後決定連同台北總公司一起採用Aruba ESP整合式基礎架構，導入核心交換器、匯聚層(Layer 3)交換器、實體及虛擬控制器、邊緣交換器等產品，並在2021年1月第一線作業人員進駐完工的運籌中心時，已完成所有部署。

星宇航空運籌中心。

提升網路服務品質 同時降低國際安全認證成本

Aruba兩年前開始接觸星宇航空時，即分享了Aruba ESP的架構及願景。由於此架構可分階段導入，符合該公司的發展策略，因此星宇航空在第一階段先行部署Aruba ESP的有線、無線網路和WAN的網路連線、管理和安全保護功能。導入後的第一個明顯效益是，星宇航空得以藉助Aruba ESP完整且高整合性的單一管理平台，統一控管台北及桃園兩個重要營運據點的有線及無線網路環境，不需分別管理多個不同工具，也降低IT管理團隊的負擔，提升管理效率。

第二個主要效益則是高效的使用者體驗。星宇航空同仁需到訪不同營運據點，不論是在據點的各辦公樓層，或機長、空服員休息室等不同場所，都需要能夠隨時穩定連線、無縫接軌的高效能網路環境。而Aruba整合式基礎架構中的Aruba Mobility Conductor次世代主控制器，可在任何一部網路控制器發生異常時，立即無縫接軌至另一部控制器，讓使用者隨時享有連線無死角的網路服務，進而保持良好的工作效率。

此外，秉持「Safety is Our Attitude」安全為首要的星宇航空，於2021年6月成為國籍航空首家且唯一獲得「ISO 27001:2013資訊安全管理系統」及「ISO 27701:2019隱私資訊管理系統」雙認證的航空公司。由於Aruba在初期談論網路架構時即了解該公司對資安的要求及ISO 27001的目標，因此在認證過程中，Aruba ESP的零信任安全功能，正好協助星宇航空具體實現零信任安全原則。

Aruba台灣區總經理蔡政修表示，「支援Aruba ESP零信任安全原則的Aruba ClearPass方案，具備人員與設備的辨識、授權和認證功能，透過剖析、原則實施、訪客存取、BYOD上線啟用等管理技術，能依照不同使用者的權限，進行自動管控，進而無需採購多種網路安全服務，就能滿足ISO 27001資訊安全管理系統的三大要求：確保企業所有資訊不會被未經授權者取得(機密性)、確保所有企業/使用者資訊不會被未經授權的方式修改或竄改(完整性)、確保所有企業/使用者資訊的使用不因任何因素而中斷(可用性)。」

例如，星宇航空可透過Aruba ClearPass為各部門同仁設定不同權限，並自動辨識上網設備，包括員工持有的筆記型電腦，以及視訊監視器、網路電話機等物聯網(IoT)設備，只要進入網路範圍，第一時間即可自動辨識，並根據權限立即提供穩定的網路服務。透過Aruba ClearPass，還可以即時監控各項有線、無線設備的使用行為，確保資訊安全。

莊棱源指出 ，「隨著新冠疫情趨緩及旅運市場逐步復甦，我們需要高效、有效的整合式網路架構，幫助我們以精簡的IT資源和人力，來支援公司未來航線布局及服務團隊擴增的挑戰，因此星宇航空將進一步善用具備人工智慧(AI)和分析功能的Aruba AIOps智慧維運平台，藉由其準確率超過95％以上的網路、安全和應用程式效能識別功能，讓我們輕鬆預防與解決網路管理的瓶頸，為所有同仁維持一致、高品質的連線與IT使用體驗。」

蔡政修表示，「星宇航空能從不了解Aruba，到體認雙方同樣擁有安全至上的理念，並在導入後持續信任及肯定Aruba，我們深感榮幸。未來星宇航空在世界各國持續擴充其營運據點時，除了可利用Aruba ESP整合式架構統一控管各據點的人員和設備，我們也將秉持一貫理念，為星宇航空提供最佳的產品及支援，協助達成其提升管理效率與企業競爭力的目標。」

如欲瞭解更多相關資訊，請造訪 星宇航空：www.starlux-airlines.com。 請造訪Aruba：http://www.arubanetworks.com