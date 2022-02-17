推動浮式風機本土產業鏈 共創產業新契機

文/葉圳轍

台灣積極投入離岸風場的開發建置，隨著開發場址由淺水域進入深水區，浮式風場在台灣的應用，已成為產學界共同關注的課題。

有鑑於此，金屬中心昨（16）日特與本土離岸風電領頭羊上緯新能源公司領軍的「離岸風電台灣隊」合作，舉辦「浮式風機本土產業鏈推動交流會」，攜手探討台灣浮式風機產業鏈本地化的潛力與挑戰。

金屬中心表示，該交流會是國內首度針對浮式風機產業如何在台灣落地舉辦的專家交流，除了為台灣下一階段離岸風電的發展謀定方向，亦為日後技術輸出的潛在需求預做準備。

據悉，「離岸風電台灣隊」由國內開發商與供應鏈合資於2021年7月成立，成員包括上緯新能源、天力離岸風電、永冠能源與雲豹能源，將共同投入規劃中之「海盛（Formosa 4）」、「海碩（Formosa 5）」大型系列風場之開發，冀望為台灣離岸風電的下一階段發展，擘劃出嶄新局面。

上緯新能源董事長林雍堯與會表示，固定式風場的產業供應鏈已經在歐洲發展超過20年，浮動式技術對國內供應鏈來說，反而有迎頭趕上的機會，讓台灣有機會跟歐洲並進開發。

林雍堯說，該交流與金屬中心合作，共同探討浮式風機本地產業鏈的發展方向，正是考量浮式風場的技術優先性和前瞻性，並將技術納入風場規劃並參與開發遴選，以期台灣的離岸風電產業能走在趨勢前緣，在亞洲保持領先。

金屬中心指出，目前全球有超過30個團隊投入浮式離岸風電開發；隨著2017年第一座商業化浮式離岸風場在歐洲完成建造並商轉，迄今已營運4年證明浮式風機商轉的可行性，各國政府看好浮式離岸風電的市場商機。故該中心攜手「離岸風電台灣隊」合作辦交流會，探討國內現階段的產業能量和突破口，聚焦台灣推動浮式風基產業鏈的可行方向。

金屬中心說，該中心未來將串連國內外業界及法人能量專業與資源，協助建立浮式離岸風電研發能量和技術產、學、研合作機會，讓台灣廠商有進一步參與成為供應鏈的一環，期快速接軌國際市場。