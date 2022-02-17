新年「胎舊換新」 節能輪胎讓您省更多

新的年度即將進入春暖花開，歡喜出外旅遊之際，人人都希望快樂出門、平安回家，行車安全是用車人最重視的課題。輪胎是車輛唯一接觸地面的重要零件，根據調查發現，「爆胎」是高速公路的「前十大殺手」，其中小貨車和轎車的爆胎事故佔比超過一半，所以上路前檢查胎壓，適時更換輪胎，為自己的行車安全「胎舊換新」一下是最基本的配備。

輪胎因為行駛會造成磨耗，當胎紋磨損至安全指示線(胎紋深度1.6mm)時便需立即更換。根據統計，輪胎平均使用里程約4.5萬公里，一輛車平均每三年便要更換輪胎。而面對琳瑯滿目規格款式該如何選擇呢？選輪胎就像選鞋子一樣，除了挑選正確的尺寸規格外，若能具備良好的抓地力、跑起來更省力，減少油耗更是大大的加分。

根據實車測試結果，輪胎的滾動阻力影響車輛油耗可達8%，為了減少用車能源消耗，因此財團法人車輛研究測試中心邀集瑪吉斯、建大、南港等七家輪胎廠商成立節能輪胎產業聯盟，並協助能源局針對輪胎的節能性能建立了分級制度，節能型輪胎的標誌計區分A、B、C三個等級，節能等級越高代表車輛行駛時的滾動阻力越低，使用節能標誌的輪胎都能比一般輪胎更省油，而且均須符合歐盟C級以上濕地抓地力的性能要求。民眾可透過張貼於輪胎上的節能標誌QR Code，或上網查詢適用自已愛車的節能輪胎廠牌規格(https://energy.artc.org.tw/Tire/TireDataQuery)。

舉例來說，購買節能款式輪胎若行駛一年15,000公里，大概就可節省65公升燃油，就可幫車主節省近二千元油錢支出。輪胎的定期檢查更換，是每位車輛使用者的必要工作，使用節能輪胎並搭配良好的駕駛習慣，可以有效降低油耗節省支出，就等於為自己包了個紅包，何樂而不為呢?