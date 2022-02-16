矽品回饋鄉里募捐80萬元助瑪喜樂基金會喜樂兒歡度元宵

矽品精密長年來不忘回饋社會的初心，且以時刻顧念社會弱勢團體需求出發，今年有感於疫情影響，各界善款捐贈明顯不如往年，因此，特別於農曆年前動員1,000位同仁參與愛心水餃募捐與團購活動，以小額募捐方式，募集超過80萬元愛心善款，於元宵節前夕（11日）捐助彰化二林瑪喜樂基金會，一個起心動念讓愛充滿力量，助喜樂兒們開心過好年。

矽品人力資源處資深處長李森楠（右三）感謝矽品同仁自發性捐款，相信喜樂可讓善款獲得更好的應用。圖／矽品提供

矽品精密人力資源處資深處長李森楠表示，去年（2021）元宵節因贈送瑪喜樂基金會保育院孩童小提燈而與瑪喜樂基金會結緣，且深深感受到喜樂長期不遺餘力的照顧身障朋友，並協助身障朋友就業推展喜樂手工水餃團購，但疫情期間仍力有未逮之感，需要企業挺身而出，此次特再集結矽品員工的愛能量，並邀請友好供應商一起共襄盛舉，讓點滴善意匯成江海，共募集超過6,000包水餃的愛心善款，幫助瑪喜樂朋友度過一個平安喜樂的元宵節，且矽品精密並趕在年前捐贈100個虎年小提燈，不僅用來佈置保育院，也讓院童體驗元宵節提燈樂趣。

矽品帶來虎年小提燈，讓喜樂孩子開心提燈。圖／矽品提供

矽品志工社副社長謝佳良並表示，每年元宵節是團圓相聚的歡樂時節，但卻是水餃團購的淡季，加上善款受疫情影響大幅減少，為幫助身障弱勢朋友能安心過好年，矽品志工社以「元宵金元寶，虎哩賺大錢」的好寓意，於農曆年前號召小額捐款活動，各廠志工與供應商亦自主發起喜樂水餃團購，募捐加團購募集超過80萬元善款，相當於訂購超過6,000包水餃，矽品同仁的愛心一起點亮了希望與無限溫暖。

瑪喜樂基金會執行長林玉嫦說，非常感謝矽品公司送愛喜樂，身障朋友在社會就業總會有說不出的苦，每一份善意援助，可能拯救一個即將破碎的家庭，每一份努力與珍惜，都是為了未來幸福做準備，矽品精密在元宵佳節前夕帶來祝福，不僅協助身障朋友穩定生計，亦照顧喜樂憨兒因疫情而沉悶的心，且體驗元宵節歡樂習俗，今年喜樂的元宵，有矽品真好。

矽品精密公司是中部最大封測廠，而總投資金額800億元的彰化二林新廠（中科四期）一廠預計於今年第三季落成投產，未來將成為中台灣高科技產業聚落，矽品堅定深耕二林決心，歡迎在外打拼的彰化遊子返鄉就業，共同加入矽品精密科技大廠發揮所長，安心在二林成家立業。