科技服務創新局 北祥經營新藍圖

歷經40年的資訊變革，老字號SI廠商如何於快速迭代的洪流生存?

北祥科技服務股份有限公司始終保持「以人為本」的理念服務客戶，擁有資訊專業技術以及豐沛的產業知識，超前部署系統整合科技服務業，持續正向穩定發展，打造新一代科技服務經營藍圖。

穩健經營 奠定品牌良好基礎

北祥於1982年由創辦人陳達雄成立，從代理原廠的產品、銀行業證券應用系統、資訊設備維運服務等起步，在穩扎穩打的耕耘下，藉由市場策略布局以及長期深耕資訊技術領域，有效運用科技讓智慧生活融入日常中。

除自身豐沛的專業能力外，北祥也充分體認到靠一己之力將無法滿足客戶快速增長的需求變化，陳欽祥董事長提到「單打獨鬥的時代已過去，唯有建立生態圈整合資源才能協助客戶不斷的創新突破」，結合國際品牌IBM、Microsoft及百餘間資訊合作夥伴保持長期合作關係，跨足產官學等機構，建立起科技服務生態圈。

不斷推陳出新的創新服務，例如推出7×24全年無休的維運服務，時刻守護客戶的IT基礎建設;與NCR合作推出VTM(視訊櫃員機)服務，提供每日14小時的遠端客服連線服務，打造不間斷的金融服務;運用智慧服務機器人協助客戶管理內部知識系統、人資服務與系統串連，幫助客戶持續創新與提供優質服務。

傳承接班 以創新突破重圍

近年二代接班蔚為企業界普遍議題，管理團隊早已積極佈局，射出「北祥三箭」，以「新市場」、「新技術」、「新組織」為核心，搭配「三年計畫」，力求從傳統資訊整合商轉變為智慧解決方案服務商。2018年迎戰第三波智慧浪潮，由時任副董事長陳欽祥接棒，從多面向變革，首先從技術能力為首要，以人工智慧與大數據為轉型出發點，創辦「策略創新中心」，親自帶領團隊研發出「北祥智慧服務機器人—嗨寶」，以顧問式服務及人工智慧技術建置專屬服務機器人，不論是出勤查詢、企業福利、會議室自動排程等優化服務流程皆能在線上快速完成，提升客戶滿意度。另一方面於2018-2020年，組建團隊進行品牌重塑升級，於企業名稱中加入「科技服務」，延續既有「實」文化基石，躍升至以「科技有腦，服務有心」的品牌精神，將每一次服務的機會是為成就客戶更好為基礎，持續加持創造共贏機會。

不僅如此，於2020年成立數位轉型辦公室，從內部開始做起並將服務範圍延伸到中小企業，推出數位轉型顧問式服務，以「設計思考」、「數據思考」的思考模式為出發點，根據使用者需求來設計服務內容，釐清真正轉型痛點與需求，提供最適切規劃以進行數位轉型。

董事長親率團隊進行品牌重塑升級，以科技服務讓智慧生活更靠近。圖╱北祥提供

以永續經營為核心，持續強化科技服務品牌，啟動公開發行計畫

不斷創新突破的北祥期以成為各產業背後支持的幕後英雄，即便面臨疫情的詭譎變化，仍不斷投資人才培育與提升品牌服務範圍，積極參與於政府輔導計畫與認證，目前已通過ISO27001資訊安全認證，更於2021年榮獲第30屆國家磐石獎的殊榮，為多年來的員工付出、客戶支持與管理團隊給予正面的肯定。

近年在轉型升級的效應帶動下，北祥在營運規模、產品服務代理、健全的財務與營收獲利皆穩健成長，精確掌握市場對於科技服務的需求，陳欽祥表示「我們不僅止於專注國內市場，台灣擁有許多優秀人才，正積極打造以根留台灣，跨足國際的服務模式作為下一個轉型」。

北祥目前已逐步建構公開發行計畫，期以藉助社會的力量，發揮科技服務的潛能，未來目標將以立足台灣，放眼國際的使命，貫徹永續經營理念，持續和客戶與重要夥伴合作，展現科技服務業的韌性及蓬勃發展的前景。

北祥科技服務股份有限公司官方網站（https://www.pershing.com.tw/ ），臉書粉絲團（https://www.facebook.com/ptsc.taiwan ）。