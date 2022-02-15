首屆臺南國際綠色產業展 9月大臺南會展中心舉行

全球綠色能源、節能環保、生產和再利用等綠色產業範疇，已是國內外的發展重點和積極作為。近年來，台南市政府致力推動大台南成為綠能科技重鎮，讓綠能產業在地扎根發展，除設置沙崙智慧綠能科學城作為台灣綠能產業推動核心基地外，也設置綠能產業園區，結合綠能科學城成為創新技術之實證生產基地，打造完整上中下游的綠色經濟產業鏈，透過優勢綠能產業吸引廠商投資進駐，創造南台灣綠色產業無限商機。

首屆「2022臺南國際綠色產業展」(2022 Tainan Green Industry EXPO)，是國際綠色趨勢與台南穩健基礎下所誕生的綠色產業專業展；該展由「經濟部國貿局」指導，「工商時報」主辦，「大臺南會展中心」合辦，訂於2022年9月2-4日將在「大臺南會展中心」舉行，將打造南台灣國際綠色產業盛會，盛況可期。

「2022臺南國際綠色產業展」榮獲經濟部國貿局「輔導業者在臺辦理新展」計畫輔導，將邀請國內外廠商參展，具有國際展之潛力及長期發展性，對台灣整體會展產業有助益，有助促進展覽服務國際化和知名度。

2022臺南國際綠色產業展規劃八大主題，包括：政府及學研區、綠能發電區、智慧儲能應用區、電動車與電池區、循環經濟區、零碳及減塑區、綠建材區、節能與環保設備區等。

其中，「綠能發電區」展品涵蓋：太陽能、風力、小型水力、地熱、洋流等系統／設備／材料／技術等；「智慧儲能應用區」展品：智慧電網、能源管理系統、其它節能設備／設備等；「電動車與電池區」展品：電動汽車、電動機車、電動自行車，以及電池／材料／管理系統；「循環經濟區」展品：再生系統、綠色消費、綠色產品、概念推廣、產業再生。



此外，還有環保相關的「零碳及減塑」展品：零碳及減塑相關作為及產品；「節能與環保設備區」展品：節能降耗、污水處理、空氣凈化、固廢處理、噪音防治、環保材料等設備，以及「綠建材區」展品：橡膠類再生品、建築用隔熱材料、水性塗料、回收木材再生品、資源化磚類建材、資源回收再利用建材等。

工商時報為資深專業財經媒體，擁有廣大且穩定的產業與企業讀者群，在展覽方面長年深耕台南會展市場，主辦專業展型態的台南自動化機械展、消費展型態的台南品味週等，其中承辦過台南相關綠能展連續九屆的豐富經驗。展期預計全國發行綠色產業主題的工商時報報紙專刊，並加印於展場內免費供參觀者索取。

台南除了南部科學園區、沙崙智慧綠能科學城以外，許多傳統產業和隱形冠軍的中小企業在此深根，且鄰近高雄軟體科技園區，是吸引專業買家採購的好機會，也是參展廠商不可錯過的綠色產業專業展覽平台。

全新落成的大臺南會展中心，緊鄰高鐵台南站步行3分鐘。圖／大臺南會展中心提供

「大臺南會展中心」為斥資20億興建、12米以上挑高無柱空間、2022年四月始全新啟用的專業會展場地；位在高鐵台南站、台鐵沙崙站旁，緊鄰沙崙智慧綠能科學城，南北大眾運輸交通便利，出站步行3分鐘即可到達。

掌握南臺灣綠色產業展商機，5月31日前完成參展報名，享早鳥優惠價。了解參展相關資訊，可至「2022臺南國際綠色產業展」官網：cec.ctee.com.tw/green/ 或大會洽詢專線：(06)270-1815。