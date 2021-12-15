2021電電公會舉辦國際鏈結論壇 鏈結印度

電電公會去年開始主辦國際鏈結論壇，鏈結的國家為墨西哥、捷克、斯洛伐克與歐盟，本年度特別鏈結印度。我國ICT業者過去著重深耕中國市場，對於其他利基市場相對著墨較少，再加上距離、人才、語言、供應鏈聚落和文化隔閡，成為我國廠商長期以來佈局全球市場的障礙。電電公會主辦鏈結國際論壇，期透過資訊的傳達，促進雙邊對話與合作，共同打造強韌多元的產業供應鏈。

電電公會為協助台灣ICT產業立足台灣、鏈結國際、佈局全球，自去年2020年開始，積極拜會各國駐台的代表機構，並聯繫國外政府、國際組織與友好的姐妹會，透過多邊與雙邊的互動，保持與國際間的溝通管道，交流ICT、半導體、電動車、5G、永續發展、綠能環保、淨零排碳等各項產業情報，提供會員廠商各國投資環境與優惠措施的資訊，力求在疫情當中，協助產業界掌握國際供應鏈的貿易商機，接軌全球投資布局的鏈結，不斷鏈。

根據經濟部的統計，印度為我國第15大貿易夥伴，2020年台印度貿易總額47.97億美元，占我國對外貿易比重0.76%，我國對印度出口25.95億美元，自印度進口22.02億美元，享有3.93億美元順差。

2018年12月18日在前經濟部部長沈榮津及財政部次長吳自心見證下，台印度雙邊投資協定(BIA)及優質企業(AEO)相互承認協議，由我前駐印度代表處田中光大使及印度台北協會史達仁前會長完成簽署，新版台印度BIA將提供臺商更完善的投資保障，AEO相互承認協議將有效提升雙方貨物通關便捷與安全，有助增進雙邊經貿投資關係。

印度政府推動之「在印度製造」、「數位印度」、「智慧城市」等計畫將帶動龐大內需市場商機與投資機會，值此全球面對後疫情時代挑戰的氛圍，論壇邀特別邀請到經濟部國際貿易局主任秘書戴婉蓉、駐印度代表處大使葛葆萱、印度台北協會 會長戴國瀾、中華民國台灣印度經貿協會副理事長翁文祺、外貿協會副秘書長王熙蒙到場致詞。

此次講師陣則包括我國駐印度翁文祺前大使，資策會、中經院等智庫，電電公會姐妹會IEEMA、ELCINA等專家，進行精闢之剖析與建言，也特別安排印度主要ICT五大集團TATA、HCL、Mahindra、Infosys與Wipro等業界觀點，說明印度內需市場商機，期促進我國與印度鏈結交流，找尋台印產業界供應鏈互補合作的領域，也為電電家族產業開啟新的營運思維，攜手開創2022年新局。