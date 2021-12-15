承德科技大功率動力電池檢測系統 獲全球指標電動車廠採用

文/葉圳轍

電池檢測設備專業廠商-承德科技，開發節能型動力電池組測試設備(PBT 2000系列)，具備95%以上能量回收效率，且充放電轉換時間低於2ms，可完美模擬電動車電池組使用情境，驗證電池操作性能，已獲得全球指標電動車廠採用，擠身國際級電動車供應鏈的一員。

隨著全球推廣綠色移動，電動車強勁需求帶動電池產業往大容量發展。因應此一趨勢，電池檢測設備供應商紛紛推出適用高電壓、大電流之解決方案；而國內領導廠商承德科技，長期研發各種高精度電芯、電池模組與電池組檢測設備，產品除銷售至兩岸及日韓各大電池廠外，並獲美國、歐洲及日本主要車廠導入。

承德科技副總經理周志勳博士表示，從2017年開始，指標車廠即採購該公司設備，於實驗室進行新車種研發階段的電池組性能驗證，經過長期密切的合作，客戶相當讚賞該公司能夠提供穩定的系統及迅速有效的客服，且開放通訊協定支援客戶端自行編寫控制程式，在新產品PBT 2000-M推出後，除持續採購之外，也同時導入大陸上海實驗室。

周志勳說，PBT 2000-M為多通道節能型動力電池組測試設備，其保有PBT 2000之絕佳性能，並支援2或4個通道共用電源。共用電源設計為客戶提供更高彈性的測試環境，可應用於不同電池規格測試，以最經濟之成本同時滿足小電流多通道及大電流單通道測試，提升設備運轉率。

周志勳強調，該公司積極投入與各大電動車廠合作，超前部屬動力電池組測試產品，預計明(2022)年中將推出1,500V設備，除電流並聯外，同時支援業界頂尖電壓串聯測試，提供客戶更高價值解決方案。