天宇+美商Powin Energy+立達搶攻儲能商機

為期三天的台灣國際智慧能源週展會10日順利落幕，展出最後一天南港館展場更是出現爆滿的人潮；台灣儲能界明日之星-天宇(8171)於本屆展會，攜手大客戶-全球第三大儲能公司美國Powin Energy及其台灣總代理立達儲能，共同展現完整建構儲能設備生產製造、案場建置與維運，以及MIT一條龍高品質、高效率的在地化服務特色，現場吸引眾多人潮參觀聆聽。

在全球綠色新經濟浪潮下，擁有充足穩定的再生能源，是打造綠色供應鏈並強化國家競爭力的關鍵。因此全球各國無論是太陽能、風能都加大投資，然這些間接性能源，得有儲能系統整合，才能有效調控，解決再生能源對電力系統穩定性的衝擊，關鍵在於削峰填谷概念，即有能力將多餘電力存放於儲能設備，需要時再取用(放電)，進而提升能源效率、強化電網。

台灣儲能市場預計到2025年，輔助服務的目標量達1GW(10億瓦)規模，除台電自建160MW儲能部分，估計對外採購數量約有840MW；今年台電開放自由競價之AFC調頻輔助服務市場，下半年各家業者就現成饋線基準下搶登記熱絡競標，目前審查中的案件容量已超過2.2 GW，已大於需求目標甚多，據稱目前台電已暫停5MW以下配電級申請案。

天宇指出，現在各儲能業者除了搶台電饋線外，也面臨搶購電芯產能競爭，隨著原物料價格不斷飆漲，各上游材料上漲，交期拉長，造成儲能電池櫃成本不斷升高，AFC調頻輔助服務營運成本也節節上揚。

因應台灣AFC調頻輔助服務市場眾多廠家競逐現象，天宇及立達公司不但滿手的內外銷儲能訂單塞滿產能，客戶下單能見度更已看到2022年第三季，眼前正全力爭取掌握電芯產能及運輸節奏，展望2022年營收及獲利成長性，非常值得期待。