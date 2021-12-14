中華資安國際攜手Radware，推出網路遊戲資安方案

中華資安國際上週五宣佈與 Radware 合作，以 DefensePro® DDoS 保護解決方案 防範 DDoS 攻擊，用於吉恩立熱門遊戲。透過 Radware 資料中心的防護以及中華資安國際的全方位專業服務，協助吉恩立有效防範 DDoS 攻擊，順利推出新遊戲產品。

中華資安國際的總經理洪進福表示：「近年來台灣 DDoS 攻擊有顯著增加的趨勢，我們選擇與 Radware 合作，確保吉恩立能夠順利推出產品，並且加強運用 DefensePro 支援我們的業務。結合中華資安國際在即時調整方面的防護專業知識，以及 Radware 的 DefensePro 尖端功能，能夠提供高品質、低延遲的防護服務，有效對抗網路威脅。」

根據 Radware 最近發佈的 Q3 DDoS 和應用程式攻擊報告，2021 年前 9 個月所攔截的 DDoS 事件攻擊數量，已經超過了 2020 年一整年攔截的惡意事件總數。在攔截的攻擊當中，遊戲和電信業佔了非常高的比例，一共佔 2021 年第三季度總攔截量的 50% 以上。

「DDoS 攻擊變得越來越頻繁、複雜和危險，」Radware 國際銷售部門的副總裁 Yoav Gazelle 表示：「由於攻擊工具和殭屍網路越來越容易取得，因此組織需要由專家緊急回應團隊所支援的多層 DDoS 防護，很高興中華資安國際選擇使用 Radware 的解決方案來保護客戶。」

DefensePro 可提供自動化的 DDoS 防禦及保護，有效對抗快速、大量、加密或超高頻率的攻擊威脅，能夠防護鎖定 IoT、Burst、DNS 和 TLS/SSL 的攻擊，保護組織免受新興網路多向攻擊、勒索 DDoS 活動、IoT 殭屍網路以及其他類型的網路威脅。