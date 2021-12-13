飛躍雲世代 轉型展新局 數位轉型論壇登場

COVID-19延燒2年，遠距工作、教學已成全球生活新常態，「客戶家中坐、生意網路來」的全新數位經濟時代已經來臨。經濟部中小企業處於今(110)年12月13日舉辦「飛躍雲世代 轉型展新局」數位轉型高峰論壇，透過國際級專家的趨勢分享、業界先進的轉型經驗，協助中小微型企業可以無痛轉型。

近年各行各業都面臨外在環境與消費型態不斷變化等挑戰，經濟部中小企業處胡貝蒂副處長指出，國內餐飲、零售等產業在疫情中領悟出不能只靠實體店面經營，必須改變經營型態。為了讓中小微型企業更快掌握數位轉型的腳步，今年7月開始，中企處推出首創政府資源補助全數位化的「臺灣雲市集」平台，彙集多達900多項中小微型企業適用的雲端解決方案，從申請數位點數、選購解決方案到請款核銷全線上辦理，無紙化作業。目前已經有14,000多家中小企業至雲市集選購雲端方案，而且政府還提供每家最高3萬元的補助，希望運用更簡便的申請方式，幫助企業更順利地邁向數位轉型。

台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）創辦人杜奕瑾出席論壇進行專題演講，現場座無虛席、反應熱烈。

然而，要在數位經濟時代立足，中小微型企業不僅要善用科技，更要瞭解國際數位發展的趨勢，並借鏡臺灣標竿企業的經驗，才能快速在數位經濟發展領域拿下一席之地。

「飛躍雲世代 轉型展新局」數位轉型高峰論壇針對國內中小企業數位轉型現況與發展趨勢，規劃三場專題演講。除了邀請到瑞士洛桑管理學院高級研究員Jialu Shan分享亞太地區數位化發展現況，借鏡國外經驗來優化臺灣數位轉型的模式；並由台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）創辦人杜奕瑾針對數位轉型產業趨勢作出剖析，如何選擇應用不同的數位工具，創造新的價值；另外，資誠創新諮詢公司董事長盧志浩亦就今年對國內中小企業調查結果發表其數位轉型現況，及推出中小企業可參考的轉型指南與典範案例，讓與會者一起掌握全面性數位轉型策略應用，朝「整合科技應用、創新數位服務」方向邁進。

中小企業多元發展，數位轉型路徑各有不同，此次論壇也邀請到製造、零售、平臺業者來分享數位轉型經驗。全家便利商店林志清副本部長、新呈工業陳泳睿總經理與Fandora Shop映雲科技陳勁宇共同創辦人，分享他們在零售服務、智慧製造、平台產業的實戰經驗，並給予其他想要進行數位轉型的業者誠摯忠告。會場外特地增設諮詢服務區，包含中小企業數位指南全攻略、臺灣雲市集與企業得來速smepass的專人服務解說以及一對一協助下載行動APP，讓大家可以當場體驗政府協助中小微企業「數位轉型」所需要的一指化與個人化服務！

映雲科技陳勁宇共同創辦人、新呈工業陳泳睿總經理、資誠創新盧志浩董事長、全家便利商店林志清副本部長、工研院蘇孟宗所長 (由左至右)進行數位轉型座談。

今年政府大力推動「雲世代產業數位轉型」計畫，期望能夠串聯數位人才與產官資源，加速產業的數位轉型，提升企業的韌性!經濟部中小企業處邀集國內外數位轉型專家及業界先進，以數位轉型為題，讓大家瞭解全球數位化發展趨勢與創新概念，同時也以「跨領域」、「跨產業」、「跨服務」到「跨平台」構築臺灣數位轉型環境，帶領中小企業打造新經濟商模，共創產業數位轉型的新時代！